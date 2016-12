Detenido un hombre por amenazar de muerte con una navaja a los trabajadores de un punto de encuentro familiar

Sinceramente yo debo decir que si deberían estar más vigilado pero también por los niños y personas que además de los que trabajan allí por las personas que desgraciadamente vamos. Siento lo que le ha ocurrido a esta persona pero también deberían examinar el por qué ha optado esta persona por hacer lo que eha hecho, y no justificó su agresión porque sigue siendo agresión y estoy en contra totalmente. Yo he sufrido por estas personas trabajadoras de este centro que mientan descaradamente en mis informes al juez y nadie las vigila que hagan bien su trabajo ni puedo hacer nada para evitarlo pues me mandan de un lado a otro. Nadie los controla y hacen lo que les place. Se creen que pueden hacer lo que quieren sin ningún problema y encima las tienen bien vistas. Yo creo que ese padre se canso de sus malas praxis. A mi me han llegado a increpar e incluso he visto meter a niños arrastrándolos por el pasillo, eso no creo que sea de agrado de nadie y si es tu hijo desde luego al final les sueltas alguna palabra más alta que otra y ahí ya eres lo peor. Mal asunto frente al juez. No disculpo al señor pero también digo que habría que controlar más a estas personas que no tienen a nadie que las vigile.