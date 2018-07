Detenidos dos jóvenes por cuatro robos con fuerza en vehículos en la Almozara y las Delicias

La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes, M.A.G de 20 años y a K.N de 22 años, como presuntos autores de varios robos con fuerza ocurridos anoche en el interior de cuatro vehículos estacionados en los barrios zaragozanos de Almozara y Delicias.

Los agentes identificaron a los detenidos cuando transitaban por una calle del Casco Viejo de Zaragoza, una vez que comprobaron que llevaban diversas herramientas que habitualmente se utilizan para forzar vehículos, tales como un destornillador o un rompe cristales, según han explicado fuentes policiales en nota de prensa.

Asimismo, han destacado que los detenidos también llevaban dos radio cd y un pendrive que, presuntamente, habían robado de otros coches.

Según han informado, los detenidos han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial, no obstante, la investigación no se da por terminada, ya que no descartan que ambos puedan ser los autores de otros hechos de similar naturaleza cometidos en Zaragoza en las últimas semanas.

Una vez en la Comisaría de distrito de Actur-Rey Fernando, los agentes realizaron diversas gestiones y localizaron a los propietarios de los efectos robados para entregárselos.