«Devolvednos los bancos»

Salir a pasear por el barrio de Delicias, en concreto, por la plaza de la Ciudadanía y la calle Fuenterrabía, querer sentarse en los mismos bancos de siempre y no poder. Los vecinos, a partir de ahora, tendrán que sentarse en otros porque el consistorio decidió reinstalarlos en la plaza España. Nueve elementos en total de mobiliario urbano, que se colocaron en el año de la Expo, en el 2008, han dejado de ser parte del distrito de Delicias por motivos de seguridad ante la alerta terrorista.

Sin embargo, en las inmediaciones del distrito de Delicias, ayer mismo colocaron otros nueve bancos pero, según los numerosos vecinos afectados, «de menor calidad, más pequeños y desentonan con la estética de los demás». Se trata de elementos de mobiliario urbano con un diseño similar a los que se instalaron en la Gran Vía zaragozana.

Varias comunidades de vecinos se consideraron las perjudicadas por esta medida tomada por el consistorio y por este motivo exigen «que nos devuelvan nuestros bancos. No somos ciudadanos de segunda. Nosotros pagamos nuestros impuestos de la misma forma que los residentes en la plaza España y del Coso», aseguraron a El PERIÓDICO desde una de las comunidades afectadas en las que residen más de 200 personas.

El problema comenzó cuando, el pasado martes, técnicos del Ayuntamiento de Zaragoza desmontaron estos nueve elementos del mobiliario urbano de la plaza Ciudadanía y de la calle Fuenterrabía, a la altura del cruce con la avenida Madrid, y los colocaron, ese mismo día, en la plaza España, para blindar este entorno y proteger la zona en caso de un ataque terrorista, justo días antes de que las Fiestas del Pilar den el pistoletazo de salida.

Malestar

Los vecinos, enfadados ante esta iniciativa, se pusieron en contacto con el consistorio para exigir la devolución de estos nueve bancos a su antiguo lugar. Sin embargo, el concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, pareció desconocer la situación.

Además, hablaron con Pilar Marín, la responsable de la empresa FCC Parques y Jardines, que gestiona el mantenimiento urbano de la capital aragonesa. «Nos dijo que los habían cambiado de sitio por seguridad, porque estamos en alerta 4 en terrorismo y los que nos han colocado no pueden estar en la plaza España. Pero, si estos no pueden estar en este lugar, tampoco tendrían que estar aquí. Queremos nuestros bancos, y si tienen que colocar este modelo en el centro, pues que hagan más o que cojan otros donde no perjudique a tanta gente», protestó el representante de la misma comunidad de vecinos.

Ante lo que consideraron inmovilismo por parte de los responsables, esta comunidad, junto a otras del entorno de la plaza de la Ciudadanía, presentará una instancia en el Registro municipal «para que nos hagan caso». «Iremos a donde haga falta para recuperarlos. No nos vamos a quedar parados», aseguró.

El paseo Independencia, la plaza España, la calle Alfonso y la plaza del Pilar son las zonas más vulnerables de la capital aragonesa durante las fiestas pilaristas. Por ello, tras varias reuniones mantenidas, la Junta de Seguridad concretó, el pasado martes, el plan especial de actuación para que los ciudadanos puedan disfrutar estos días sin peligro. Durante las últimas semanas, también se han colocado maceteros en la plaza del Pilar y a lo largo de la calle Alfonso para garantizar la seguridad ciudadana. Sin contar la numerosa presencia policial que hay en las calles en estos momentos y la suspensión de vacaciones por libranzas para que todos los agentes trabajen durante estos días.

El ayuntamiento lo ha dispuesto así para «garantizar la seguridad» pero habría que plantear si el traslado de estos bancos es la solución idónea.