La DGA acordará el reparto de especialidades de maestros para las oposiciones de 2019

En 2019 se convocarán todas las especialidades de maestro, que superarán las mil plazas y cuyo reparto se acordará este trimestre con los sindicatos, y quedarán por negociar las plazas que se convocarán en 2020 para Secundaria y FP.

Así lo ha asegurado el director general de Gestión de Personal y Formación del Profesorado, Tomás Guajardo, en una comparecencia en la Comisión de Educación de las Cortes a propuesta de la consejera del ramo, Mayte Pérez, para informar sobre la oferta de empleo público para el sector.

Guajardo ha indicado que se llegará "al objetivo de 3.000 plazas a lo largo de la legislatura" y que también pretende lograr el 8 % de la tasa de interinidad del profesorado al acabar el periodo de estabilización, el 31 de diciembre de 2019 .

Ha señalado además que "hay 1.500 docentes más", aunque encontraron "menos novecientos" cuando llegaron al Gobierno y ha destacado que la labor del departamento ha sido "dignificar la labor docente y mejorar, gracias a estabilidad, los empleos docentes".

Y para reforzarlo ha dicho que todas las convocatorias han contado "siempre" con la negociación colectiva y con "los apoyos unánimes" de las cinco organizaciones sindicales, han informado fuentes parlamentarias.

También ha destacado que han trabajado para que "los opositores aragoneses conocieran las especialidades "con antelación y tiempo suficiente" y que los opositores ya sabían en febrero de 2017 que se iba convocar en los dos años siguientes.

Sobre las cifras de estas convocatorias, Guajardo ha explicado que, tras las veintitrés especialidades de este verano para Secundaria y FP en Aragón, está prevista para el próximo año la convocatoria de todas las especialidades de maestro, entre las que se incluye el alemán, especialidades de la escuela de idiomas, dos de artes plásticas, cuatro de música o artes escénicas, entre otras.

Y ha dicho que para trabajar en esta convocatoria se nombrará en los próximos días una comisión mixta de docentes y técnicos.

Además de la convocatoria de 530 plazas de maestros en 2017, en febrero se determinó que este año se convocarían 23 especialidades de Secundaria y FP, con un total de 763 plazas, y que en 2019 se convocarán todas las especialidades del cuerpo de maestros.

Para las pruebas de este año, realizadas en 16 sedes, se formaron 83 tribunales y en el proceso se cambió la ponderación, que pasó a ser, en cumplimiento de la normativa nacional, un 60 por ciento de oposición y un 40 por ciento concurso.

En total aprobaron con plaza 722 aspirantes y quedaron 41 sin cubrir, lo que supone un 5 %.

Desde el Grupo Popular, María José Hernando ha criticado que "no les va a quedar sitio en el que colgarse las medallas" porque tienen "el medallero completo" y ha denunciado que se haya valorado con un 60 % la experiencia de los interinos, cuando cinco años "no es nada".

Carlos Gamarra (Podemos) ha incidido en el hecho de que las pruebas sean eliminatorias, aunque esta decisión depende del Ministerio, y ha abogado por que no lo sean, toda vez que ha considerado que se han sacado muchas plazas, "pero han sido insuficientes", ya que en la mayoría de las especialidades "no se han cubierto todas las vacantes de plantilla". Además, ha lamentado que "la tasa de reposición no es suficiente".

María Herrero, del PAR, ha recordado una iniciativa de impulso de su grupo sobre plazas de orientación y Susana Gaspar, de Cs, ha subrayado que los planes del Departamento abarcan las convocatorias "más allá de esta legislatura" y la necesidad de "reducir el número de interinos en Aragón".

Desde el Grupo Mixto, Gregorio Briz (CHA) ha asegurado que "el debate de fondo es acceder al cuerpo docente de una forma más eficiente" y ha recordado que existe un tercio de interinidad en plantilla y se podría llegar al 8%"