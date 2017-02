La DGA agiliza la obra de escuelas y hospitales para atraer a Podemos

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) publicará a lo largo de esta semana las órdenes del Gobierno para tramitar las obras de infraestructuras educativas y satisfacer así una de las exigencias de Podemos para acceder a negociar la tramitación de los presupuestos autonómicos, prorrogados desde el 1 de enero. El presidente de Aragón, Javier Lambán, hizo este anuncio durante su comparecencia en el pleno de las Cortes, a petición del PP, para saber cuáles son las negociaciones emprendidas y qué apoyos tiene para aprobar las cuentas de este año.

Las interpelaciones entre Lambán y el secretario general de Podemos, Pablo Echenique, fueron más moderadas que en ocasiones anteriores y el clima que se respiró es que está más cerca el principio de la negociación, que hasta ahora ha sido imposible. Aún así, fuentes de Podemos indicaron que en las próximas horas estudiarán qué decisión toman, después de escuchar a Lambán y sus cesiones para que Podemos acepte negociar. Además de esta orden, que también afecta a los hospitales de Teruel y Alcañiz, en el grupo de trabajo que se siente para estudiar el proyecto de ley presupuestario no estará el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, otra exigencia de Podemos, puesto que como ayer mismo indicó Echenique, «ha mentido mucho a los aragoneses».





Presupuesto de izquierdas



Lambán insistió en la necesidad de que el presupuesto que se apruebe sea con el apoyo de las fuerzas de izquierda, y apeló a la voluntad de Podemos recordando que en el Ayuntamiento de Zaragoza sí ha sido posible. Apeló a ese pacto, «por coherencia y no por sectarismo» e indicó que «como señal de buena voluntad» ante las exigencias de Podemos, su Gobierno «forzará al máximo» para que se agilicen esas obras, aunque no se puedan hacer «si no se aprueban los presupuestos». Lambán insistió en no dar «pábulo ni a los señores del PP, que quieren que nos despedacemos para entrar a gobernar en el 2019, que es lo peor que le podría ocurrir a Aragón».

En este sentido, el tono de Echenique también sonó más conciliador que en ocasiones anteriores, mostró su predisposición a negociar pero no cerró esta opción. CHA e IU apremiaron para que se negocie

Sí indicó que si Lambán quiere, se pueden habilitar créditos extraordinarios para «urgencias sociales», como sería la construcción de estos centros o ejecutar partidas plurianuales. No se quedaron ahí las propuestas de Podemos, puesto que señaló que también se puede incluso presentar una modificación del presupuesto prorrogado.

Mientras sigue la espera, ayer se sumó otro colectivo a la petición de que se aprueben los presupuestos. Fue la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fapar), que expresó su preocupación ante el retraso acumulado en la aprobación de los presupuestos de la comunidad para este año y ha instado a los grupos políticos de las Cortes aragonesas a su aprobación «inmediata».