La DGA comunica que no abonará las expropiaciones del hospital

El consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, comunicó ayer a los representantes del ayuntamiento de la capital del Bajo Aragón, que la DGA no se hará cargo de los 490.000 euros pendientes de pago por las expropiaciones del futuro hospital.

En una reunión mantenida en la sede de Hacienda en Zaragoza, el responsable del departamento manifestó sin embargo que instará a Motorland a que pague el IBI, que asciende a 1.350.000 euros y es otra de las reclamaciones de Alcañiz.

Además, Gimeno informó a la delegación alcañizana, encabezada por el alcalde, Juan Carlos Gracia Suso, que los 650.000 euros correspondientes a las tasas del hospital debe abonarlas la empresa adjudicataria, pese a que el consistorio reiteró que realizó la liquidación a la DGA en el 2016.

SABOR «AGRIDULCE»

Según Fernando Gimeno, la DGA «no tiene un reconocimiento obligado» respecto a las expropiaciones del futuro hospital. No obstante, el consejero de Hacienda señaló que se va a instar al Ayuntamiento de Alcañiz a solicitar subvenciones del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) para amortizar la deuda generada por las expropiaciones.

Para Gracia Suso, el resultado de la visita al responsable de la Hacienda autonómica dejó un sabor «agridulce». «Ha sido duro conocer que la DGA no va a pagar ni un solo céntimo de euro de las expropiaciones porque no tiene ninguna obligación oficial, algo que hay que reconocer que es cierto», añadió el regidor, que precisó que considera que el Fite no es la vía óptima para resolver el problema.

«No tiene sentido que 16.000 alcañizanos asuman el coste de unas expropiaciones para un hospital que van a utilizar 76.000 personas», dijo, en referencia a que el centro sanitario prestará servicio a varias comarcas.

El alcalde alcañizano manifestó al término de la reunión que, próximamente, el ayuntamiento enviará una carta a la DGA instando que los 490.000 euros pendientes de pago de las expropiaciones del hospital se incluyan en los fondos Fite para el año 2018.

Otra situación dudosa es la de la tasa de expedición de documentos y la licencia de actividad del hospital. Según Gimeno, estos conceptos deben ser asumidos por la empresa adjudicataria, por lo que se ofreció a hablar con esta para que abone los fondos lo antes posible.

Por otro lado, la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de Alcañiz se reunirá hoy con el consejero Sebastián Celaya en Zaragoza para recibir información sobre las obras de construcción del futuro hospital y los plazos que baraja la Administración para terminar el edificio.