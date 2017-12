La DGA destina casi 3 millones para pensiones no contributivas

El Gobierno de Aragón ha recuperado este año el pago del complemento a las pensiones no contributivas por invalidez o jubilación, lo que permitirá a los perceptores que su cuantía anual de pensión crezca en un 6,7%.

Estas ayudas de la Administración General del Estado las reciben aquellas personas mayores de 65 años que no tienen derecho a una pensión porque o bien no han cotizado nunca a la Seguridad Social o no lo han hecho el tiempo suficiente. El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), en su apuesta por garantizar los derechos de las personas más vulnerables, ha destinado a este fin 2,8 millones de euros, casi 3 millones. Esta partida llegará a 7.500 aragoneses.

La consejera de Ciudadanía y derechos Sociales, María Victoria Broto, señaló que «la política en servicios sociales pasa por apoyar a las personas más vulnerables y eso es lo que estamos haciendo con este tipo de medidas», señaló. «De alguna forma estamos apostando por la solidaridad de la sociedad al redistribuir el dinero procedente de los impuestos», añadió.

Retirado en el 2010 / La DGA ha recuperado así este complemento que dejó de pagarse en el 2010 ante las dificultades presupuestarias en el país.

Después, la Ley de Medidas de Emergencia en relación con las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales y con el acceso a la vivienda de la comunidad de Aragón (de octubre del 2016) creó un nuevo derecho social para estos ciudadanos, ya que este complemento a las pensiones se configura como un derecho subjetivo. Es decir, deja de ser una decisión «graciable» y se garantiza que lo perciban aquellos ciudadanos que cumplen los requisitos previstos para tener esta ayuda.

La cuantía fijada tras este incremento superará los 350 euros por beneficario y será la diferencia anual con el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI). Será reconocida de oficio y abonada a los perceptores antes de finalizar este año 2017, según informó ayer el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales.

Todo ello se recogerá en una orden que se publicará en el Boletín oficial de Aragón (BOA) durante este mes de diciembre para poder proceder a los pagos.