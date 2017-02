La DGA dice incumplir solo el 10% de las enmiendas de Podemos

El presidente del Gobierno, Javier Lambán, aludía el pasado viernes a que el 90% de las enmiendas presentadas al presupuesto del 2016 se habían cumplido. Según varios documentos internos que maneja el Ejecutivo, tan solo un 10% de las demandas dePodemos se han dejado de aplicar, y en la mayoría de las ocasiones ha sido por cuestiones técnicas o problemas jurídicos.

A escasos días de que empiece la negociación para aprobar las cuentas de este año, el PSOE insiste en que no ha habido voluntad de menospreciar las peticiones hechas por el partido de Echenique, mientras que este insiste en que se han sentido engañados por lo que consideran flagrantes incumplimientos del Gobierno.

Así, indican que se ha cumplido con la beca excelencia de postgrado, el programa de víctimas d violencia machista, la introducción de 26.000 euros para las corporaciones locales de protección civil y la modernización de la Justicia. Las que se han incumplido han sido las relativas a la dotación de la Ley de Capitalidad y de la Memoria Histórica bajo el argumento de que no se puede dotar económicamente dos leyes que todavía no se han aprobado.

De las seis enmiendas de Innovación, una relativa al lindano es la que se reconoce como no cumplida, sobre la descontaminación del lindano, bajo la justificación de que no se ha precisado para dicha descontaminación un centro propio sino que existe su propia estructura y no se dispone en este momento de la tecnología adecuada.

Educación y Cultura recibió 19 enmiendas y el Gobierno considera cumplidas 14, aunque admite que aquí el grado de cumplimiento es más complejo de determinar. Se señala que se está en proceso de ejecutar los 300.000 euros para el CEIP Peñaflor y otros 10.000 para la ampliación de escuela de música.

Es en Sanidad donde también se produce una discrepancia. Según el Gobierno, hay un valor de 2.960.000 € en las enmiendas «con serias dificultades técnicas y reales para su ejecución al completo», pues entre ellas se encuentran 2.000.000€ relativos a reforma o ejecución de infraestructuras, lo cual aumenta la dificultad de ejecución a lo largo del año.

En este caso, la principal dificultad está en el hospital de Alcañiz, a pesar de que existe la firme intención de realizarse durante esta legislatura.