La DGA garantizará por ley una vivienda digna y podrá expropiar

Con fecha 14-2-18, El Periódico publicó una noticia referente al auto del Constitucional por el que se suspendían los art. 20 y 24 de la Ley aragonesa que “regula las medidas de emergencia en relación con las prestaciones del sistema de servicios sociales y de acceso a la vivienda.” Suspendidos, por cierto, por una incomprensible justificación: que existía “un perjuicio cierto para el interés general”, entendiéndose que era un perjuicio para los bancos y grandes tenedores de viviendas procedentes de los desahucios. ¿A esto se refiere en su propuesta el Sr. Soro? ¿Esto es lo que quiere remediar con su Proyecto de Ley? ¿O es que quiere iniciar un contencioso con el Constitucional a pesar del “suspenso”? No negaremos que la pretensión del Consejero no sea un propósito noble dónde los haya: facilitar el acceso a la vivienda a quienes no tengan posibilidades económicas de hacerlo. Lo es, y sin ninguna duda conecta directamente con una voluntad de alguien que se reclama de izquierdas. Pero no creo que sea ésta la forma de conseguir una medida como ésta, porque, aparte de que el Constitucional proclama el derecho a la vivienda de todos los españoles, esta obligación debe corresponderle en exclusiva a los poderes públicos, no a la propiedad privada, también garantizada por el Constitucional, ya que podría no ser ajustada a derecho. Y si la decisión del Sr. Soro se debe a su condición de miembro de un partido nacionalista de izquierdas ¿?, tal vez habría que recordarle que, ni siquiera Marx era partidario de suprimir la propiedad privada. De esa propiedad obtenida legítimamente sobre los productos de su esfuerzo, su trabajo o de su ingenio. Así que si un trabajador tiene dificultades para poseer una vivienda no será por modelos económicos afectos a la izquierda, sino del Capitalismo, que lo ha conducido a esa situación. Por lo que, Sr. Soro, si no es lo que nos tememos, explíquenos con más detalle su propuesta.