La DGA impulsa la licitación en los tres colegios que Podemos exigió

Con la negociación del presupuesto de Aragón para el 2017 completamente varada y supeditada a la marcha del consejero de Hacienda de la DGA, Fernando Gimeno, el Ejecutivo autonómico ha decidido que esto no influya para seguir avanzando en la tramitación administrativa para comenzar este año las obras en los tres colegios que le exigía Podemos para sentarse a hablar de las cuentas, en los de Valdespartera III, Arcosur (ambos en Zaragoza) y el CEIP de Las Anejas (en Teruel), así como para la futura Unidad de Hospitalización Psiquiátrica Breve del hospital Miguel Servet. Infraestructuras educativas y sanitarias pendientes que seguirán su curso hasta el momento de la adjudicación, que tal y como establece la actual orden de prórroga, modificada este mes, no llegará hasta que no haya presupuesto aprobado.

El movimiento de la DGA se produjo el pasado viernes, mientras Podemos mantenía la dimisión de Gimeno como condición indispensable y el presidente Javier Lambán se oponía a acatar esa exigencia como si su consejero fuera un trofeo de caza. En esa tesitura nacía en la Unidad de Control de la Gestión Pública la autorización para la tramitación anticipada de estos cuatro concursos públicos. Los desbloqueaba al entender que respondían a los supuestos contemplados en modificación de la órden de prórroga y, por tanto, informar favorablemente. Se convertían en los primeros a los que se daba luz verde tras cambiar dicha orden a instancias de Podemos.

SOLO SI HAY ACUERDO // La misma establecía que se trata de un «supuesto excepcional» dado por las situaciones de importante afección que tenían para la prestación de los servicios públicos la ejecución de estas nuevas inversiones planificadas y proyectadas, y cuyo inicio de tramitación resulta urgente para alcanzar las finalidades pretendidas. Por ello se consigue la disposición de los créditos precisos para desarrollar los proyectos, condicionados, en cualquier caso, a la aprobación del presupuesto. Es decir, es el primer paso exigido que se quedará en nada sin tener las cuentas aprobadas.

Desde Podemos, el diputado Héctor Vicente opinó ayer que se trata de «una medida de presión» en la negociación que, no obstante, «también es la demostración de que teníamos razón cuando pedimos modificar la orden y de que estaba fingiendo con la prórroga». Es, por tanto, «algo que pudo hacer el 1 de enero si no se hubiera autorestringido». «Llega con dos meses de retraso», dijo.

La necesidad de llevar a cabo estos proyectos está fuera de toda discusión. La Unidad de Hospitalización de Psiquiatría cuenta hoy solo con 19 camas en la planta sexta de la residencia general del Miguel Servet. La nueva aportaría 30 y para ello necesita dar luz verde a la partida de 60.000 euros que contempla el presupuesto del 2017, para ejecutar unas obras valoradas en un total de 2.691.532 euros.

En los centros educativos, la DGA ya ha dado el visto bueno a la redacción del proyecto básico y ejecución de las obras de construcción de 18 unidades de primaria en el CEIP Las Anejas, para lo que se prevé un presupuesto de 102.647 euros. Para las 9 unidades de Educación Infantil en el Centro Integrado Arcosur, en el 2017 tendría 1.216.241 euros, a los que sumará otros 1.371.506 más en el 2018. Y para las 12 unidades de Educación Infantil del Centro Integrado Valdespartera III, habrían 3.793.937 euros.