La DGA no registrará las cuentas si no se garantiza su tramitación

Quedan dos días para que acabe el presente ejercicio y el Gobierno de Aragón sigue sin entregar a las Cortes un proyecto, si quiera un borrador, sobre el presupuesto de la comunidad para el 2017. Y el año acabará igual, después de que ayer una fuente oficial del Ejecutivo asegurara que no registrará ningún proyecto de ley si no se garantiza la tramitación parlamentaria que hoy por hoy no está garantizada, ya que Podemos no se ha ofrecido a apoyar unas cuentas de las que nada se sabe todavía.

La formación que lidera Pablo Echenique tan solo ha asegurado su abstención para la toma en consideración siempre que se acepten cinco condiciones ineludibles para los podemistas y que consiste en introducir unos 150 millones en planes de atención a la dependencia, la cultura, la juventud o la rehabilitación de la vivienda. Solo si se incluyeran, Podemos se abstendría para que pudiera iniciarse la tramitación, pero esta no quedaría garantizada si el PP, Ciudadanos y el PAR se opusieran.

BLOQUEO INÉDITO / Para tratar de salir de este bloqueo inédito en la política aragonesa, las mismas fuentes oficiales indicaron que se está estudiando la oferta de Podemos y su adecuación en el articulado del futuro proyecto de ley. Como ya indicó el propio presidente Lambán al líder de Podemos, Pablo Echenique, su inclusión «no tendrá otra limitación a la hora de plasmarlos en un presupuesto que las disponibilidades presupuestarias y las cuestiones competenciales que de los mismos se puedan derivar».

Aunque el propio Lambán había anunciado las pasadas semanas que los presupuestos se presentarían antes de acabar el año, difiriendo de la opinión de su consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, que no lo veía claro; finalmente la próxima semana se presentará a Podemos un documento en el que se incluyan líneas básicas del presupuesto y se vean reflejadas las demandas de Podemos. Entonces, ya entrado el 2017, se abrirá una nueva fase puesto que será Podemos quien tenga el papel decisorio sobre la ley más importante de cuantas elabora un Ejecutivo a lo largo del año, pues ahí se plasma su acción política. Y hoy por hoy, el futuro es más que incierto al no haber presentado todavía ningún documento.

ataques contra lambán / Estas declaraciones oficiales se efectuaron pocos minutos después de que la portavoz en las Cortes de Podemos, Maru Díaz, junto a su compañero de escaño Román Sierra, comparecieran públicamente para denunciar «el silencio» de Lambán a las propuestas de Podemos. Ambos fueron muy duros con la actitud del presidente del Gobierno y consideraron que con esta ausencia de respuestas quedaba clara que no había «voluntad negociadora».

Díaz insistió en que no se puede responsabilizar a un partido de la oposición de que no se hayan presentado los presupuestos. «No nos ha llegado ningún mensaje ni propuesta del PSOE», subrayó la portavoz parlamentaria, añadiendo que «cuando tú le propones y mueves ficha, es llamativo y pone bastante en cuestión eso que dice Lambán de que solo sacará el presupuesto con Podemos»,

Dadas estas circunstancias, lamentó que el «silencio de Lambán» se deba a su «coherencia», ya que, insistió Díaz, ha sido «el máximo responsable de que Rajoy sea hoy presidente del Gobierno». La portavoz parlamentaria lamentó que «por dejación», vaya a ser «irremediable la prórroga presupuestaria». Ahora está por ver la duración de esta. En cualquier caso, cuanto más se alargue en el tiempo, mayores consecuencias tendrá, puesto que será imposible renovar determinados convenios y transferencias a entidades sociales y prácticamente se podrá regular el gasto corriente, con el pago de los bienes y servicios y las nóminas.

De momento, sigue el bloqueo a la espera de que ambas formaciones se aproximen.