DGA y Podemos se enzarzan por las becas de comedor

Las becas de comedor provocan el último rifirrafe entre Gobierno de Aragón y Podemos en materia educativa. Ayer, la diputada de la formación morada, Erika Sanz, registró un escrito en la DGA en el que solicita la modificación de los requisitos para solicitar las ayudas de comedor para el próximo curso escolar, que considera «excluyentes y restrictivos». Se basa, por ejemplo, en que quede fuera de la convocatoria el alumnado que no tiene servicio de comedor escolar en su colegio, lo que provoca, a su juicio, una doble discriminación porque, en función del lugar de residencia, «hay más dificultades para acceder a los recursos».

Sin embargo, este extremo fue rechazado por el departamento, que asegura que este colectivo sí está contemplado en la convocatoria. «Para el curso 2018-19 sí que se contempla el pago en metálico, es decir, una ayuda. Figura en la convocatoria y es para aquellos beneficiarios que no tengan comedor en su centro», replicaron fuentes de la Administración.

Sin embargo, desde otros sectores de la comunidad educativa indicaron que la orden no recoge nada en este sentido y apelaron a un posible «malentendido» en la interpretación o en el tipo de ayuda ya que el pago en metálico sí se produce en las ayudas de comedor durante el verano, pero no así para las del curso ordinario.

OTROS PUNTOS

Asimismo, Podemos también criticó que también «se excluya» en la convocatoria «a menores de origen extranjero cuyos padres o tutores legales estén tramitando el NIE» o que se siga pidiendo como requisito la renta del 2016. «No se puede dejar fuera de estas ayudas a menores por falta de papeles o cambios en la renta económica que no se han podido actualizar», denunció Sanz.

Podemos señala que en el curso 2016-2017, según datos del Departamento de Educación, se denegaron 1.047 solicitudes de becas en los 28 centros con mayor porcentaje de alumnado becado en la comunidad, lo que entiende que se debió, en un alto porcentaje, a motivos como los enumerados.

Educación replicó que «no es legal ni administrativamente posible» valorar la renta del 2017 «porque no está cerrada». «Hay que hacerlo con la del año anterior. Si no, no se puede comprobar que tienen una renta del doble del IPREM», indicaron desde el departamento.

Además, recordó que los iinmigrantes que no tienen NIE «pueden tener TIE, que es la identificación de extranjero legal. Además, a los refugiados a través de Exteriores y asociaciónes que los atienden se les da una identificación. Estas familias reciben beca», aseveraron desde el Gobierno aragonés.