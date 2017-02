La DGA propone acelerar los trámites administrativos

El Gobierno de Aragón sugirió ayer que están dispuestos a «buscar las fórmulas necesarias» para acelerar los trámites administrativos de las inversiones educativas y sanitarias que reclama Podemos hasta que se aprueben los presupuestos de este año. Esta propuesta pretende desbloquear una de las exigencias de la formación morada para negociar las cuentas ya que, según el Ejecutivo, la ley de Hacienda de la comunidad impide realizar nuevas inversiones si no se dispone de crédito y la prórroga vigente impide generar nuevos créditos este año.

Por su parte, en Podemos rechazan esta interpretación y creen que falta voluntad política, pues creen que existe la posibilidad de modificar el texto que regula la prórroga o llevar a las Cortes de Aragón un proyecto legislativo que ampare los suplementos de crédito que serían necesarios. El portavoz de Hacienda de la formación, Héctor Vicente, lamentó que una prórroga «atípicamente restrictiva» afecta directamente a los aragoneses y pidió a la DGA que en lugar de escudarse en «aspectos técnicos» busque vías legales para cambiar las cosas. La formación estableció ayer que no se sentarán a negociar hasta que el Ejecutivo no publique en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) las modificaciones legales necesarias para desbloquear la construcción de las infraestructuras pendientes.

En este punto, las interpretaciones legales enfrentan a las dos partes implicadas en la negociación. La DGA rechaza lo planteado por Podemos. «El Gobierno no puede gastarse lo que no tiene y no puede saltarse la legalidad vigente», contestaron desde el Ejecutivo. Y agregaron que es «fundamental» la aprobación de los presupuestos del 2017 para generar nuevos créditos que den cobertura a las nuevas inversiones. Por ese motivo, volvieron a hacer un llamamiento a Podemos para que se avenga a negociar «lo más pronto posible» las cuentas «por el interés de los aragoneses». El presidente Javier Lambán comparecerá hoy en las Cortes de Aragón para valorar el apoyo real que tiene a su propuesta.