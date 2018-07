La DGA quiere eliminar el límite de tiempo para la llegada de bomberos

El Gobierno de Aragón está tramitando una modificación del decreto que regula la conocida como Ley del Fuego (o de Coordinación de Bomberos) por la que se eliminaría el límite máximo de tiempo que han de tardar los profesionales en llegar a una primera atención a un siniestro. Los 35 minutos que marca actualmente la normativa pasarían a ser algo «aproximado», con lo que se evitaría cualquier posible reclamación por tardanza, por ejemplo. Algo que para el Gobierno de Aragón es una «adaptación a la realidad», pero que entre los profesionales está levantando ya bastante polvareda, aun antes de ser publicada en el BOA para ser sometida a información pública.

Fuentes del colectivo de bomberos profesionales de Aragón hicieron llegar a este diario su malestar por este «despropósito», que en lugar de incorporar profesionales para poder cumplir lo que marca la normativa, lo que hace es modificar esta para no tener que contratar más personal ni incorporar medios.

Según fuentes del Gobierno de Aragón, por contra, la modificación responde a una repetida demanda de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, así como de las diputaciones provinciales, actuales responsables de los servicios de extinción en tanto en cuanto no se cree un cuerpo autonómico como tal. No es extraño, dado que son estas instituciones las que deberían responder, en su caso, por un hipotético fallo del sistema. Aunque hasta el momento, según distintas fuentes consultadas, no ha habido demandas judiciales basadas en el excesivo tiempo de respuesta, que se sepa.

DE GARANTIZAR A PERMITIR

La actual redacción del decreto, en concreto el primer apartado del artículo 8, que es el que cambiaría, es simple y taxativa. La organización e implantación territorial de los servicios de prevención, extinción de incendios «garantizará un tiempo máximo de intervención de 35 minutos». Por contra, la modificación que se está tramitando es más farragosa y deja el asunto más abierto. Dice que la organización «se realizará de acuerdo a los principios de la Ley de Protección Civil y Atención de Emergencias de Aragón, contando con un sistema permanente de gestión de emergencias integrado y compatible, que permita la atención al ciudadano en el menor tiempo posible y siempre dentro de un tiempo de intervención aproximado de 35 minutos».

Este paso de la garantía de tiempo a la aproximación ha soliviantado a los bomberos, que tuvieron conocimiento de la tramitación del cambio esta semana, a través del portal de Transparencia del Gobierno de Aragón, donde según confirmaron fuentes de la DGA se colgó el lunes. El cambio parte de una orden de Presidencia, firmada por el consejero Vicente Guillén el 11 de junio, y desarrollada luego por resoluciones de la directora general de Justicia e Interior, María Ángeles Júlvez. El cambio del decreto 158/2014, en cualquier caso, aún ha de aparecer en el BOA para hacer alegaciones.