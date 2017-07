Díaz: «Lambán se puso como responsable de la gestión del presupuesto»

La modificación presupuestaria de 15 millones de euros para hacer frente al pago de los sueldos de los profesores de la concertada también ha separado sustancialmente al Gobierno de Aragón del apoyo de Podemos. La portavoz de la formación morada, Maru Díaz, recordó ayer que fue el propio presidente Javier Lambán el que se colocó como «responsable de la gestión del presupuesto» y temió que finalmente el responsable de Hacienda, Fernando Gimeno, acabe «haciendo trampas» para garantizar la gestión.

Ante esta situación, Podemos exigió una nueva negociación antes de que la modificación se presente en la comisión de Hacienda, algo que previsiblemente sucederá en septiembre. Con esta exigencia pretenden limitar la acción de Gimeno al que acusan de tener «una capacidad abismal para saltarse las normas». Por ahora no adelantan en qué términos debería cambiar la modificación para cambiar el sentido del voto.

Podemos también acusó ayer al PSOE de no tener un modelo definido sobre los servicios sociales. La diputada Amparo Bella lamentó que el actual borrador de la futura ley de renta básica no responde a las necesidades reales de la exclusión social. «No vamos a aceptar que no se amplíen los derechos para más gente, como personas en situación de vulnerabilidad o de pobreza infantil, ni podemos consentir que se cronifiquen situaciones de indefensión», aseguró.

La diputada criticó que el PSOE «apueste por un modelo anacrónico, tratando de llegar a todo, pero sin llegar a nada», y añadió que el estancamiento en las conversaciones «conlleva una situación de riesgo», dado que el Gobierno presidido por Javier Lambán «no consigue dialogar».

Por su parte, la diputada socialista Pilimar Zamora, presente en la ponencia que debate la ley, restó importancia a la queja de Podemos. «Estamos trabajando para lograr el máximo número de consensos posibles», indicó.