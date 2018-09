Diez personas rescatadas durante el fin de semana

La Guardia Civil ha rescatado a un total de diez personas durante el viernes, sábado y domingo en distintos puntos del Pirineo aragonés tras quedar atrapados o sufrir lesiones que no les permitían continuar la marcha.

Según informó la benemérita, el primer rescate tuvo lugar tras recibir una llamada en la que se informaba de que cinco personas que habían salido a realizar el barranco del Vero no habían regresado al camping donde estaban hospedados. Todos ellos carecían de material necesario y se les había hecho de noche. Tras suministrarles material y alimentos, fueron evacuados. Todos ellos vecinos de Barcelona, que se encontraban ilesos cuando fueron encontrados.

Por otro lado, el viernes un hombre se lesionó el tobillo entre la Renclusa y el camino del Vado. Ya el sábado, un montañero también se lesionó un tobillo en la zona de la Senda Fuente Campanales, en Canfranc.

Por otro lado, a media mañana, la Guardia Civil recibió un aviso de que un hombre había sido herido tras la caída de una piedra de grandes dimensiones cuando ascendía por el collado de Ip.

El sábado terminó con un aviso en la central 062 que informó de que dos barranquistas que se encontraban en el barranco Miraval no podían continuar en un paso estrecho, al no atreverse a cruzar por donde lo habían hecho sus compañeros. No lo hacían debido a la fuerza que llevaba el agua.Al tratarse de una zona estrecha con pareces laterales de más de 30 metros de altura, el helicóptero dejó especialistas en una zona próxima, para continuar a pie hasta el lugar. Los barranquistas, se encontraban ilesos pero con hipotermia y agotamiento tras llevar siete horas en el cauce.