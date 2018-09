Directivas de Aragón: "una chica puede ser lo que quiera si se lo propone"

Directivas de Aragón, que ha presentado el proyecto 'Soy Futuro' junto a la Fundación Ibercaja y Gobierno de Aragón, tiene como objetivo educar en "la igualdad de oportunidades" en la adolescencia, y para ello desarrollan talleres para demostrar que "cualquier chica o chico puede llegar donde quiera si se lo propone".

La presidenta de Directivas de Aragón, Ana Solana, ha explicado hoy este programa, con talleres de 50 minutos en las horas de tutoría dirigidos a alumnos de 4º de ESO en el que una mujer directiva en Aragón actuará de referente para los jóvenes.

Se intenta "crear una reflexión" también en los chicos, ya que "pueden tener una jefa, y no pasa nada", ha apuntado el director general de Innovación, Equidad y Participación del Gobierno de Aragón, Toni Martínez, quien apuesta por "romper esa paridad en educación" en la que las ciencias o las ingenierías son masculinas.

En España, 1 de cada 5 jefes es mujer y se quiere "cambiar esa normalidad" ya que, cómo ha explicado Solana, "las cosas no son fáciles pero si se lucha se puede conseguir".

Por ello, 'Soy Futuro' está orientado a asesorar sobre orientación laboral a adolescentes que deben comenzar a tomar decisiones que influirán en su futuro, ya que "la brecha de género todavía existe en muchos sectores" y la intención es normalizar la igualdad, según ha expresado el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo.

"Dejanos tomar la decisión", ha manifestado Solana, para afirmar después que la mujer tiene la potestad suficiente para que no se cuestione si puede o no hacerlo, no sin antes preguntarle.

Se trata de fomentar esa autoconfianza en los alumnos para que puedan conseguir sus logros sin marcarse ningún límite preestablecido, siendo ellos mismos los responsables del camino que escojan, dando, además, una visibilidad "a la mujer en la ciencia y en la dirección", en la mayoría de ocasiones "olvidada", ha admitido la vicepresidenta segunda de Directivas de Aragón, Nuria Aguaviva.

Los institutos y colegios interesados en participar en estos talleres formativos pueden inscribirse en la página web de Directivas de Aragón, en el apartado 'Soy Futuro'