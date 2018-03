Dolado se ve legitimado para ser Justicia aunque salga sin consenso

La renovación del Justicia de Aragón ya tiene un candidato firme. El que fuera juez decano, Ángel Dolado, ha sido presentado esta semana por CHA como «la única manera de desatascar» la situación de interinidad en la que está sumida la institución desde hace casi tres años. Sin embargo, la opción no ha sido recibida con entusiasmo por parte de los partidos del centro derecha y es posible que si sale elegido en la votación parlamentaria no se logre la unanimidad que se espera para un cargo de estas características. El propio Dolado señaló ayer que esto no sería un problema para el desempeño de su labor. «Considero que estaré perfectamente legitimado», afirmó.

El juez señaló que es necesaria la sustitución de Fernando García Vicente, ahora en el cargo, para «dar oxígeno» a la institución y poder desarrollar nuevas ideas en el Justiciazgo. «No se puede mantener al mismo equipo durante tanto tiempo en el mismo puesto», destacó.

En la misma línea se mostró la agrupación política que ampara la candidatura. «Llevamos así dos años y medio y no podemos mantener más esta situación. Nuestra responsabilidad es presentar a un candidato», aseguró el portavoz de CHA, Gregorio Briz, tras presentar la propuesta de candidatura el pasado viernes en el Registro de las Cortes de Aragón.

La elección se antoja complicada, a pesar de que existen posibilidades para que se haga realidad. El parlamento autonómico ha fijado en 40 votos las 3/5 partes de la Cámara que se necesita para la elección en una primera ronda a pesar de que en un primer momento de hablaba de que eran necesarios 41. El plazo para presentar candidatos sigue abierto hasta mañana a las seis de la tarde, aunque no se espera que aparezcan otros nombres.

ciudadanos decide / Con las actuales mayorías parlamentarias, si toda izquierda brinda su voto favorable a la candidatura, según ya han manifestado, sería necesario que o el PAR o Ciudadanos hicieran lo mismo. Las actuales relaciones entre el PSOE y el PP hacen muy difícil que los populares respalden al candidato. Sin embargo, fuentes del partido precisaron que su decisión no está tomada y que la fijarán «en el momento oportuno».

Los portavoces del PAR y Ciudadanos analizan con cautela la situación. Los dos se mueven entre el no y la ambigüedad. Arturo Aliaga destacó la condición de «figura medular» de las instituciones aragonesas el cargo de Justicia de Aragón y pidió «no mercadear» la elección. Desde el PAR señalan que solo estarán dispuestos a elegir a un candidato que concite simpatías unánimes y reclamó a los grupos con más escaños que ejerzan su responsabilidad. «No nos pueden exigir que inclinemos nosotros la balanza», dijo.

Susana Gaspar, por su parte, destacó que en los próximos días celebrará una reunión con su grupo parlamentario para fijar una posición. El sentido de su voto será fundamental para que Dolado sea elegido o rechazado en el parlamento. «Vamos a ser responsables», expresó, y reconoció que tendrán en cuentan «su perfil profesional y su experiencia».La diputada lamentó la situación de falta de acuerdo en la que están sumidos los grupos en relación a la institución, algo que según están las cosas se prolongará todavía un tiempo. «No puede ser que los políticos no sepamos solucionar el conflicto», afirmó.