Dos doctorandos de UZ, ganadores de las Jornadas Doctorales del Campus Iberus

Los doctorandos de la Universidad de Zaragoza Javier Ortún y Adrián Robles han sido los ganadores de las Jornadas Doctorales de la quinta edición del Campus Iberus, en las que han participado más de 50 doctorandos procedentes de las cuatro universidades.

Las jornadas, desarrolladas esta semana en la Residencia Universitaria de Jaca, tenían como finalidad potenciar el intercambio de experiencias entre los doctorandos y acercar sus temas de investigación a compañeros de otras disciplinas, han informado fuentes de la Universidad de Zaragoza.

Javier Ortún ha sido elegido ganador por su póster “Biomechanical engineering as a clinical tool for dental malocclusions correction in children” (premio otorgado por los doctorandos participantes), mientras que Adrián Robles Fernández ha sido seleccionado por el jurado por su trabajo “Integración de materiales tipo oxiapatita en pilas de combustible de óxido sólido microtubulares”