Dos pruebas y 55 elegidos

En el Campus Río Ebro de Zaragoza había ayer un ambiente bastante habitual y conocido. Ese en el que se aprecia una sensación de nervios pre-examen. Aunque no es época de evaluaciones en la universidad, ayer había una convocatoria y además multitudinaria. Un total de 2.050 personas–un 60% de los inscritos– se presentaron a la Oferta Pública de Empleo (OPE) del Ayuntamiento de Zaragoza para ser el afortunado de ocupar una de las 55 plazas de operario disponibles.

Hasta una hora antes del inicio –empezaba a las 17.00 horas– ya había gente merodeando por los edificios Ada Byron, Torres Quevedo y Betancourt donde se iba a hacer la prueba para «no hacer tarde», como decían algunos de los que estaban en la puertas. En total, se habilitaron 40 aulas.

Uno de los temas recurrentes en los pasillos era los años o meses que llevaban preparándose para la prueba de ayer, que constaba de dos ejercicios: un cuestionario tipo test y un ejercicio con supuestos teórico prácticos.

Por ejemplo, Antonio Turribia admitió que se había «mirado» el temario ayer por la mañana. «No he tenido tiempo. Vengo por probar pero la verdad es que lo veo mal. No creo ni que apruebe». En cambio, Javier Sánchez, interino en el ayuntamiento desde hace once años llevaba dos preparándose este examen. «Si quiero mantener mi trabajo tengo que hacer todo lo posible y eso exige estudiar para sacar estas oposiciones. No hay mas», explicaba. Seis meses llevaba Pedro Gómez, que admitía que no iba a ser fácil sacar una plaza teniendo en cuenta que «hay mucha gente que ya tiene puntos y contra eso no hay mucho que hacer».

El responsable de Personal, Alberto Cubero, recordó la «apuesta» del Gobierno de la ciudad por «el empleo público» y realizar «escrupulosamente» todas las OPE posibles, atendiendo siempre a la tasa de reposición impuesta desde el Ejecutivo Central. Este año todavía está pendiente de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Cubero informó de que la convocatoria de ayer –que fue recurrida por Delegación– se aprobó a final del 2016 con los el acuerdo de los sindicatos y, en escasos meses ya ha sido convocada. «Se ha ejecutado en un tiempo récord».