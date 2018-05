Educación quitará 15 barracones el próximo curso y todos en el 2020

El Departamento de Educación tiene previsto suprimir 15 aulas prefabricadas –popularmente conocidas como barracones– el próximo curso y acabar definitivamente con estos módulos en el curso 2019-2020. El actual ejercicio comenzó con 40 de estas aulas en la comunidad, una cantidad que la Administración asegura quedará reducida hasta las 25 a partir de septiembre.

«El Departamento de Educación mantiene su compromiso de eliminar de forma progresiva las aulas prefabricadas en los centros de la comunidad, un objetivo que podrá cumplirse definitivamente en dos cursos gracias al Plan de Infraestructuras 2016-2020 actualmente en marcha, con el que se está dotando de equipamientos educativos a aquellos lugares donde había una gran presión demográfica y que por la inacción del anterior Gobierno no contaban con un colegio cerca, obligando a las familias a escolarizar a sus hijos en escuelas muy alejadas de sus domicilios», indicaron fuentes de la Administración a este diario.

De este modo, la retirada, el próximo curso, de 15 módulos responde a que «ya no son necesarias». Así, por ejemplo, desaparecerán las que existían en el colegio de Sobradiel, que inauguró su nuevo edificio el pasado 9 de abril, mientras que otros como las aulas puente del CPI Arcosur que se instalaron en Rosales del Canal hasta la apertura del aulario de Infantil, ya se desinstalaron después de las vacaciones de Semana Santa.

CUARTE // En el Foro Romano de Cuarte, por su parte, no se van a poder eliminar todas, porque se mantienen para poder albergar la Secundaria en el municipio, según el acuerdo con el que se llegó con las familias y de forma provisional hasta que se inaugure su sede definitiva, ya en trámites para comenzar su construcción. «Todas las aulas no son para Secundaria, pero su mantenimiento responde a un compromiso con las familias para que todos los escolarizados ya en ese centro no tuvieran que trasladarse a otro y pudieran terminar la Primaria en el Foro Romano. De esta forma, algunas serán para la Secundaria, mientras se construye el instituto, y otras por este motivo», apuntaron desde la DGA.

Precisamente, el Boletín Oficial de la Unión Europea ha publicado esta misma semana el anuncio previo a la licitación del servicio de arrendamiento de aulas prefabricadas en Aragón para el próximo curso. Son los casos del centro de Cuarte, el Gil Tarín de La Muela o los institutos zaragozanos Itaca o Pilar Lorengar.

Para el siguiente curso 2019-2020, con la previsión de nuevas obras, se espera, pues, retirar todas las prefabricadas de los colegios de Aragón, «aunque estas aulas están perfectamente equipadas para su uso», matizaron desde el departamento. «Educación continúa trabajando para su eliminación definitiva, entendiendo este recurso como transitorio hasta que todos los trabajos de los centros en obras estén terminados y ya no sean necesarias», añadieron.

COLECTIVOS // La eliminación total de las prefabricadas es uno de los objetivos del plan de infraestructuras de Educación, aunque también una de las demandas de partidos de la oposición y de colectivos de la comunidad educativa. Es el caso de Ciudadanos, cuyo grupo municipal llegó a lamentar que algunos de estos barracones todavía instalados en la capital aragonesa «ya han dejado de ser una solución temporal y puntual para convertirse en una instalación educativa duradera en el tiempo, con todo lo que ello conlleva».

Su portavoz, Sara Fernández, mostró sus dudas sobre «las condiciones de calidad y salubridad» de este tipo de instalaciones, sobre todo en todo lo relacionado con las bombas de calor, los paneles aislantes o la doble cubierta.