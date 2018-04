«El caso Cifuentes pone en tela de juicio el sistema universitario»

–¿Qué opinión le merece la polémica que se ha generado por el máster de Cristina Cifuentes?—Hay que hacer una información reservada y si hay indicios de delito, llevarlo a la Fiscalía. Es cierto que es un tema preocupante, pero si se demuestra que el título no es válido, la ciudadanía debe tener la seguridad de que se retirará y no lo tendrá si no es correcto. Hay que emplearse así en la política de transparencia y garantista. En la Universidad de Zaragoza tenemos un repositorio digital con todos los trabajos fin de máster y de grado.

–¿Le preocupa que el caso afecte a la imagen y prestigio de las universidades, sobre todo públicas?

SEmDEl caso lo veo con preocupación, porque por un hecho puntual se pone en tela de juicio todo el sistema universitario.

—¿Qué le parece la actuación de los responsables académicos?

—No me gusta mezclar asuntos políticos con unos aspectos meramente de formación, porque sin duda nos hace daño. Los tiempos de Fiscalía y la Administración Pública no son los mismos que en las universidades. Ellos tienen sus propios mecanismos y fórmulas para resolver los problemas.

–¿Qué balance hace de sus dos primeros años al frente de la Universidad de Zaragoza que se cumplen ahora?

--Hay dos cosas que se me vienen a la cabeza. O tres. Infraestructuras, transparencia e internacioalización. Creo que son los tres aspectos que han aportado resultados más positivos durante este tiempo. En transparencia, hemos subido mucho nuestro nivel hasta situarlo en el máximo. Por ejemplo, hemos llevado a cabo los consejos de Gobierno itinerantes, o se ha impulsado la oficina de control presupuestario. También destaca la mejora del servicio jurídico, que era imprescindible. Es la primera vez que aprobamos y presentamos presupuestos antes del final del ejercicio. Y recuerdo que la deuda se ha reducido en 4 millones.

–Desde que accedió al cargo ha puesto especial énfasis en la transparencia. ¿Por qué?

--Porque estamos financiados con dinero público y no queremos sembrar dudas. Somos absolutamente transparentes.

–¿Qué ha sido lo más duro?

--Sin duda, la muerte de Manolo (el anterior rector, Manuel López). Me ha tocado ese papel de participar en la capilla ardiente de alguien que va mucho más allá de un rector. Mi relación con Manolo iba más allá que la de compañeros. Él me dejó dos mensajes: uno, que hay que ser honrado y buena persona cuando se trabaja para los demás siendo rector; y dos, que hay que hacerlo con honradez y sin escatimar esfuerzos. Manolo, como creo que soy yo, era un universitario, un currante nato.

–¿Y más allá de Manolo?

--Quizá lo más duro ha sido tener que ser la imagen de la universidad y hacerlo día a día. Me gusta trabajar y echarle horas hablando con todo el mundo. Todo eso lo tenía asumido, pero la presencia pública de un rector quizá es lo que más me ha costado, pero es necesario si se quiere ser transparente. Pero vengo de un laboratorio, de la ciencia y eso me ha costado más. Manolo me lo advirtió, pero no lo valoras hasta que no estás en el cargo. El caso es que tiene que ser así y no podemos ocultarnos, sino explicar las cosas. Transparencia.

–¿Ha sentido vértigo hasta el punto de preguntarse qué hacía aquí?

--He sentido vértigo en muchos momentos. Por ejemplo, con las tasas de reposición. Porque se generaba inestabilidad laboral y exceso de temporalidad. De hecho, podíamos incluso perder efectivos y lo primero son las personas. Sentí vértigo también cuando dije que había que empezar de cero con Filosofía y Letras. Al final ha salido bien pero hubo gente a la que no le parecía adecuado. También cuando conseguimos el Instituto Confucio en China….

–El año pasado decía que hasta que no viera las grúas trabajando en Filosofía no se creería el inicio de las obras. ¿Sigue pensando lo mismo?

--Este año las veremos seguro. Se van a licitar los pliegos en junio. Creo que se ha llevado a cabo un ejercicio de transparencia que tiene que estar detrás de lo público. Nos reunimos con los técnicos, pedimos informes y creímos que lo mejor era empezar de cero. Fue duro, pero siempre nos reunimos con la DGA y la facultad, que dijo desde el principio que aquel proyecto era inviable y que era necesario comenzar otra vez.

–En infraestructuras se sigue avanzando. ¿El ritmo es el adecuado o podría ser más rápido?

--No solo hay que referirse a Filosofía y Letras. Recuerdo Magisterio, Odontología, Interfacultades… El ritmo es muy bueno pero es que venimos de una posición muy mala. Si este ritmo se hubiera mantenido durante algunos años, no estaríamos donde estamos. Hay que destacar, asimismo, que la infraestructura científica por fin ha venido aquí y recuerdo que este año es el primero en el que los presupuestos incluyen una partida específica para los campus tanto de Huesca como el de Teruel.

–¿Qué pasos se pueden dar para evitar la ausencia de dinero en infraestructuras durante varios años seguidos con el anterior Ejecutivo?

--Vamos a elaborar un plan a medio y largo plazo junto al Gobierno de Aragón que se hará a través de un grupo de trabajo. En él se publicará lo que tenemos que acometer a medio plazo (hablo de alrededor de dos años) y lo que se aborda a largo. Creo que la iniciativa es muy buena porque si nos compenetramos entre la Universidad de Zaragoza y el Gobierno, es la mejor forma de garantizar que no se va a llegar a situaciones como la sufrida en años anteriores. Y ese informe lo haremos público.

–La relación entre la institución y la DGA atraviesa, posiblemente, por uno de sus mejores momentos. ¿Por qué?

--Dar ese paso era esencial. Con el Gobierno de Aragón mantenemos un diálogo abierto y hablamos de todo, incluso de lo que no estamos de acuerdo. Y eso es muy bueno. Hemos conseguido acometer lo que era muy urgente pero ahora hay cosas que se están volviendo ya urgentes y todo eso lo exponemos con claridad con la Administración.

–No es poca cosa, cuando hace poco más de dos años, la universidad llevó a los tribunales al anterior Ejecutivo por incumplir el acuerdo de financiación.

—Es imposible que estemos de acuerdo en todo, pero hablamos y manifestamos nuestras prioridades. Es lo que hay que hacer. Se expone que hay que bajar los precios de los másteres porque son excesivamente caros y luego el de los grados, pero se advierte de la necesidad de compartir el coste entre las dos Administraciones para poder mantener las becas. Se trata de una relación fundamentalmente leal.

–El último frente común ha sido para exigir al Estado dinero para asumir la subida de sueldo de los funcionarios y una mayor estabilidad del personal.

Si tenemos que subir el sueldo a los funcionarios, y ya es hora de que se vaya actualizando eso después de aquella reducción por la crisis, esperamos que el ministerio sea el que transfiera el dinero a la DGA para que nosotros podamos pagar esos sueldos. Porque, si lo tenemos que hacer con nuestros fondos….nosotros no recaudamos impuestos.

–El campus también ha dado un paso al frente en internacionalización, otro de sus objetivos cuando llegó al cargo.

–Hemos crecido mucho en este aspecto, sí. Las relaciones con el sur de Francia, con China, los convenios de intercambio de estudiantes con muchas universidades, técnicos de internacionalización en Huesca y Teruel.... O la importancia del campus Íberus, que nos hace atrevernos a cosas que no podríamos afrontar solos, como proyectos en Colombia, por ejemplo, donde ya estamos avanzando. Es una herramienta potente que nos permite situarnos mejor en el mapa.

–La universidad ya ha anunciado que no están previstos cambios en el actual mapa de titulaciones en lo que a grados se refiere. Pero insiste en que debe actualizar la oferta de másteres....

–Tenemos abierta la atractiva oferta de las dobles vías y escuela conjunta de doctorado supone algo muy atractivo para la gente. Hemos mejorado en cifras de postgrado, pero hay que mejorar la ofertas. La propuesta ya está preparada y presentada en Consejo de Gobierno y es un reto porque es donde vamos a distinguir realmente a las universidades y lo que nos va a hacer realmente diferentes. Me hubiese gustado que fuera algo más rápido, pero estas cosas llevan su tiempo.

–¿El 3+2 (grados de tres años y dos años de máster) sigue sin ser una opción a corto plazo?

–No está encima de la mesa excepto para alguna titulación nueva implantada después de la entrada en vigor del Plan Bolonia. Ese tema se zanjó ya con el ministerio y no está en cartera.

–¿Qué otras tareas tiene pendientes?

–La reestructuración de los departamentos. Ya hemos concluido las reuniones de los grupos de trabajo y presentaremos una propuesta que tendrá en cuenta lo aprobado en estas reuniones. Y será una propuesta inclusiva.