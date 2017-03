Los empresarios exigen al PSOE que presente ya los presupuestos

El Consejo Empresarial de CEOE en Aragón, formado por 21 grandes empresas, entre ellas General Motors o BSH Electrodomésticos, manifestó ayer su preocupación por la falta de presupuestos en la comunidad e instó al Gobierno de Aragón a llegar a un acuerdo para aprobar cuanto antes las cuentas. Este organismo que aglutina los intereses empresariales se reunió ayer en la capital aragonesa para analizar la evolución de los acuerdos firmados con el Gobierno autonómico en la I Cumbre Empresarial por la Competitividad de Aragón, celebrada en julio, así como la puesta en marcha de la Marca Aragón.

Además de estos asuntos, el Consejo Empresarial no pasó por alto la falta de presupuestos en Aragón y manifestó su preocupación por esta situación, al tiempo que instó al Ejecutivo autonómico a llegar un acuerdo para aprobar cuanto antes las cuentas. En declaraciones a los medios de comunicación, recogidas por Efe, el presidente de la CEOE, Ricardo Mur, señaló que la responsabilidad recae sobre el PSOE, que es el partido que gobierna la comunidad, e insistió en que lo que quieren los ciudadanos y los empresarios es que las fuerzas políticas hablen, para que Aragón tenga un presupuesto lo antes posible. «Yo no entiendo de chantajes hacia un lado o hacia otro, pero si en estos momentos con Podemos no se entienden, tendrán que buscar una solución para que Aragón tenga presupuestos», comentó Mur, quien añadió que la ausencia de estos afecta a la calidad de vida de los aragoneses y al dinamismo empresarial.

Precisamente, son cada vez más las voces que reclaman al Gobierno la presentación de los presupuestos para el 2017, ante el riesgo de que si se dilata más en el tiempo la situación pueda complicarse. Incluso en el Pignatelli hay cada vez más personas que consideran que --haya o no haya acuerdo con Podemos-- seguir empecinado en no presentar las cuentas para este año puede pasarles factura.

Otro colectivo que ayer volvió a lamentar esta situación fue la plataforma en defensa de los servicios públicos y derechos sociales del Bajo Aragón Histórico (BAH), quien anunció su intención de pedir la comparecencia en las Cortes de Aragón del consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, sobre la situación en la que se encuentra el futuro nuevo hospital de Alcañiz. La plataforma afirmó en un comunicado que se les está utilizando «como moneda de cambio» para la firma de los presupuestos y se está haciendo «muy poco para empezar o continuar con las gestiones de adjudicaciones de obra a la empresa o, entre otras, la urbanización de los terrenos».