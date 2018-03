Encuentran el coche del atropello de Épila con impactos de bala

En relación con los hechos ocurridos en Épila el pasado miércoles 28 de marzo, la Guardia Civil informa de lo siguiente:

A Las 12.25 horas de ese día la Guardia Civil recibió un aviso de un posible atropello a una persona en la localidad de Épila, concretamente en la zona de los Cabezos. Personados en el lugar los agentes tuvieron conocimiento que los hechos podrían haber sido motivados por una discusión entre dos personas, resultando atropellada una de ellas, que responde a las iniciales FJE, vecino de Illueca y español. Según testigos fue atropellado por un vehículo Ford Mondeo Gris, al parecer conducido por un vecino de épila el cual se dio a la fuga.

De las primeras informaciones sobre lo ocurrido se tuvo conocimiento que en el incidente se pudieron producir disparos contra el turismo. Inspeccionada la zona la Guardia civil halló un casquillo, pero hasta el momento no se ha localizado ningún tipo de arma.

Agentes de la guardia civil localizaron, a última hora del día de ayer, el vehículo sospechoso de haber cometido el atropello en una población de esta provincia y en el mismo se aprecian impactos de arma de fuego.

Dado que la investigación continúa en estos momentos y el presunto autor del atropello no ha sido localizado hasta el momento, no podemos facilitar más información de este suceso. Si bien, NO SE TIENE LA CERTEZA de que esta persona vaya armada.

Desde que se tuvo conocimiento de este hecho la Guardia Civil de Zaragoza ha establecido un amplio dispositivo para la localización de esta persona