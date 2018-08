Encuentran a un niño tras pasar la noche perdido

Curiosa aventura que me recuerda una que protagonizé yo mismo, en Ejea de los caballeros,con la misma edad,mis padrs me sacaron de la escuela para llevarme a un pueblo de colonización,con lo que yó no estaba de acuerdo ,volví andando,y un señor me llevó en su caballo hasta Ejea.Todo acabó bien,pero pudo ser peligroso,pero veo que 10 años es una edad interesante,jeje.