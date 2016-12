Las entidades sociales se unen contra la pobreza energética

Más de un centenar de personas se concentraron, ayer, frente a la sede de Endesa de Zaragoza con el objetivo de frenar los cortes de luz a las familias que carecen de recursos económicos, así como luchar contra las tarifas abusivas que imponen las compañías eléctricas y que son superiores a la media europea. La Unión de Cosumidores de Aragón (UCA) fue una de las instituciones que se unió al acto No más cortes de luz convocado, a nivel nacional, por entidades sociales, vecinales y políticas. «Hay que impedir que estas empresas tengan la capacidad de decidir sobre la vida o la muerte de las personas», declaró José Ángel Oliván, presidente de la UCA.

Las muertes en España por motivos relacionados con la pobreza energética aumentan cada año, un problema que consideran que hay que «erradicar». «No se puede permitir que tengan la capacidad de decidir quién se puede calentar y quién no. Esto no es de recibo», apuntó Oliván. También destacó el hecho de que «los intereses económicos continúen estando por encima de los derechos de las personas», por lo que propuso una «reforma integral del sistema eléctrico» con el que se imposibilite el corte de suministros. Aseguró que España es el país europeo en el que más cara se paga la electricidad ya que «el 60% de la facturación corresponde a peajes y extras que deberían abonarse a través de los presupuestos del Estado». A esto hay que añadir que el IVA que se paga «es el más caro», del 21%, lo que hace que muchos ciudadanos no puedan afrontar los gastos.

En la concentración también participó el secretario general de Podemos, Pablo Echenique, que destacó la labor de las entidades sociales que llevan años «pidiendo justicia social», frente a la «falta de credibilidad» de los que «tienen exministros en los consejos de administración» de muchas de estas empresas.