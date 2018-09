«Es lógico que aún se hable de que Gomáriz recibió dinero»

Hace solo un mes que Ángel Cristóbal Montes (Zaragoza, 1935) ha cumplido los 83, pero su capacidad analítica, su memoria, su oratoria y, cómo no, también su sorna están en plenas facultades. Hoy, cuando se cumplen justo 25 años del Gomarcazo, aquella maniobra que desalojó a Emilio Eiroa de la presidencia de la DGA en beneficio del socialista José Marco, el que fuera presidente de las Cortes de Aragón en esa época vuelve a ser el interlocutor ideal para echar la vista un cuarto de siglo atrás.

–Pepe Marco no nos quiere conceder una entrevista...

–Lógico. No le interesa.

–Hasta el domingo nos daba largas; desde el domingo, ni siquiera se pone al teléfono.

–Hicieron ustedes un gran trabajo el domingo. Publicaron un análisis ponderado de lo que ocurrió hace 25 años en esta comunidad. Quizá el señor Marco no les dé la entrevista porque él mismo sabe que no puede mentir. Para él, mejor callar que no decir la verdad. Hay países en los que 25 años son suficientes para desclasificar secretos. No estaría mal que aquí ocurriera lo mismo.

–¿Usted comparte que Aragón tocó fondo el 15 de septiembre de 1993?

–Aquel día el sentimiento autonomista aragonés recibió una estocada de la que no sé si se ha recuperado. Probablemente no. El sentir del ciudadano, los principios de la gente, fueron traicionados. La política aragonesa bajó muchos enteros. Fue un varazo muy severo.

–Y Emilio Gomáriz como piedra angular de una moción de censura que acabó con un Gobierno PAR-PP y encumbró al socialista Pepe Marco?

–Gomáriz era un pedernal. Muy testarudo. Tuve muchas entrevistas con él, le avisé de las consecuencias que tendría su voto tránsfuga. Estaba claro que si entregaba el Gobierno de Aragón al PSOE él sería el primer perjudicado. Que sería su puntilla política y su descrédito permanente como persona...

–Pero siguió adelante y desde el Grupo Mixto entregó la DGA a Pepe Marco

–Luego me contaron que iba diciendo por ahí que le habían dejado a deber. Que le habían estafado.

–Perdón...

–Es lógico que hasta hoy día se siga hablando de que percibió dinero. Según se decía entonces, el trato se cerró en el párking de la plaza Salamero y de los 100 millones de pesetas pactados (600.000 euros), le dieron 60 y le escatimaron 40. Y, claro, luego él se quejaba...

–Otros protagonistas de aquella época hablan ‘off de record’ de un posible chantaje, quizá unas fotos indiscretas...

–Quizá estuviera acorralado, pero creo que tiene más fuerza la tesis del dinero. Que conste que no está tipificado como delito percibir una compensación crematística por cambiar el sentido del voto. Aunque creo que no lo declaró al fisco.

<b>

–¿Ve a aquel Pepe Marco que conoció sobornando a un diputado de otro partido?

</b>–Desde el principio Marco jugó a varias bandas. Hubo movimientos muy raros. No hay que olvidar que nunca aceptó quedarse fuera de la presidencia pese a haber ganado las elecciones. Tenía 30 diputados y sin embargo no era presidente. El PAR, con 17, y el PP, con otros 17, se aliaron y le cerraron el paso. No lo digirió nunca. No le entraba en la cabeza. Estaba convencido de que le había robado las elecciones. Por eso, creo que se sintió legitimado incluso para recorrer los más torcidos caminos.

–Usted trató de convencerle de que no siguiera adelante...

–Le avisé: si retiras la moción o te la dejas perder ganarás las próximas elecciones por mayoría absoluta. Si la mantienes y la ganas, perderás en las urnas la próxima vez. Pero tenía prisa. Mucha prisa. Y eso que era mucho más dúctil que Gomáriz.

–¿A qué se refiere?

–Hablé con él en persona y le vi cercano a una posible negociación. Es más, me planteó dos condiciones para retirar la moción de censura. Le bastaba con que se cumpliera una de ellas. Con una se conformaba. Una era que la DGA rompiera el acuerdo que había alcanzado con Antena 3 Televisión (el Gobierno de Emilio Eiroa pretendía que A-3 asumiera un papel similar al de una tele autonómica). Un periódico de esta ciudad que precisamente no es el suyo compartía ese objetivo con Marco, así que este creía contar con importantes apoyos. Me decía: «Quién sabe cuánto me durará este respaldo».

–¿Y la otra condición?

–La dimisión del consejero de presidencia, José Ángel Biel, ya que en el fondo era su auténtica bestia negra. Si una de las dos condiciones se cumplía, Marco retiraba su amenaza al Gobierno PAR-PP.

–Y usted, en ese momento presidente de las Cortes de Aragón, actuó de intermediario...

–Así fue. Me fui directo al despacho de Eiroa y le expuse las dos posibles soluciones, pero Emilio no cedió. Era un hombre de principios muy férreos. Muy comprometido con su palabra. Me dijo que no rompería el acuerdo con Antena 3 porque se había comprometido formalmente y que no pediría la cabeza de Biel. Porque no estaba dispuesto a pedirle eso a un amigo.

–¿Cree que Eiroa se equivocó?

–Si Emilio Eiroa se hubiese examinado con Maquiavelo no habría aprobado. Era un hombre de honor, de palabra, pero en política todo es posible si se negocia. Las circunstancias sobrevenidas eran complicadísimas, estaba en juego un Gobierno y estoy convencido de que si Biel llega a saber eso, él mismo hubiera dado un paso atrás. Pero Eiroa no quiso ni comentárselo.

–Curiosamente, el PP, su partido, terminó por ser a medio plazo el gran beneficiado del ‘Gomarcazo’.

–Así es. Al PP le sirvieron en bandeja el triunfo de las elecciones autonómicas de 1995 y Santiago Lanzuela llegó a la presidencia de la DGA. El PSOE cayó de 30 diputados a 19. Estaba cantado. Repito que en su momento advertí a Marco: si ganaba la moción perdía el futuro. Y así fue.