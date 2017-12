Escartín afirma que la negociación va bien pero podría verse afectada por la actitud del PSOE

El secretario general de Podemos Aragón, Nacho Escartín, ha asegurado hoy que la negociación de los presupuestos con el Gobierno va bien pero al tiempo ha advertido de que las conversaciones podrían verse afectadas por la actitud "gravemente irresponsable" del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza.

En declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos de las Cortes, Escartín se ha referido al proceso de negociación, de momento "técnica", de las cuentas de la comunidad para 2018 con el Gobierno PSOE-CHA, que para salir adelante necesitan el apoyo de la formación morada en el Parlamento.

Se están analizando las partidas "departamento por departamento" y el Gobierno de Javier Lambán está proporcionando toda la información que Podemos le va requiriendo, aunque todavía no "algo parecido" a un proyecto de presupuestos.

Siguen, por tanto, en la fase de "conocer" las propuestas del ejecutivo antes de que Podemos ponga sobre la mesa sus opciones.

Los equipos negociadores volverán a reunirse la semana que viene para que la formación morada disponga ya de la documentación que le falta, sobre cuestiones como los ingresos totales, el techo de gasto, las empresas públicas, la sección 30 o los presupuestos de organismos públicos.

Y a partir de ahí, ha dicho Escartín, Podemos analizará si el proyecto recoge sus propuestas o si es necesario "negociar fuerte" para introducir algunas cosas en las cuentas.

Pero este buen camino se ha visto empañado por las declaraciones que ayer hizo el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Carlos Pérez Anadón.

Escartín ha enumerado algunas de las frases de Anadón en la rueda de prensa que este ofreció para analizar la acción del Gobierno de ZeC a cuatro días del debate sobre el estado de la ciudad.

"Caos, ensimismamiento, inacción, desconfianza, desencanto, aislamiento político, confianza dilapidada, ciudadanía frustrada, bloqueo, abusos, conflictos, izquierda hueca o este gobierno debería durar el tiempo justo", ha recordado Escartín que dijo Anadón.

En un momento en el que "el jefe" del portavoz municipal (en referencia al presidente del Gobierno, Javier Lambán), dice que hay que "encontrar acuerdos y dialogar", su portavoz municipal actúa de una manera más parecida a la del portavoz del PP, Jorge Azcón, y eso es algo que "afecta" a Podemos.

Escartín ha rechazado que esa actitud sea una "línea roja" o un "problema" para la negociación de los presupuestos de Aragón, pero es algo que les preocupa, y más al haberse producido el mismo día, por ayer, en el que en las Cortes se aprobó la ley de capitalidad con el apoyo de toda la izquierda.

A juicio de Escartín, Lambán "no necesita buscar enemigos en alguien que se supone que es amigo", y por eso le ha preguntado si está "al tanto" de esta situación, sobre todo para saber si Anadón es "una voz autorizada" dentro del PSOE y, de esta manera, cómo debe Podemos seguir afrontando las reuniones presupuestarias de la semana que viene.

Para Escartín, tiene que haber "cierta lealtad" en el proceso, porque en un momento en el que se piden "espacios para la escucha" estas declaraciones son "una piedra en el camino".

"Algunos están más interesados en cuestiones internas y Lambán tendría que darle un toque", ha insistido.

Por otro lado, Escartín ha despejado algunas dudas respecto a la posición que adoptarán en la votación del techo de gasto, que no se ha comprometido a apoyar, entre otras cosas porque aún no lo conocen, pero que no supondrá un impedimento para que los presupuestos salgan adelante, según sus palabras.

Podemos no comparte la filosofía del techo de gasto como concepto, "impuesto" por la "irresponsabilidad" del PP y por las condiciones de la "troika" a las comunidades", pero sus diputados estarán "a la altura".

"Si tenemos que aprobar algunas cuestiones dejando de lado nuestra ideología, siempre y cuando sea para mejorar la vida de los aragoneses, lo vamos a hacer", ha explicado.