Una estación desconectada

Han pasado 14 años desde la apertura oficial de la estación Delicias en Zaragoza y, sin embargo, únicamente cuatro líneas de autobús y otra de cercanías conecta esta infraestructura con el resto de la capital aragonesa. Un hecho que a muchos viajeros, como contaba Yamile a este diario, les parece impropio de una ciudad de estas características. «Aquí solamente se puede coger autobús y taxi, y este último es demasiado caro. Acabo de llegar desde Bilbao, donde la estación está situada en el centro y puedes acceder en bus, taxi, metro e incluso andando. Eso sí que es estar bien comunicado», protestó esta viajera.

Además, esta usuaria, recién llegada a Zaragoza, confesó que no sabía qué autobús coger para moverse por la ciudad ni dónde estaban las paradas. «Gracias a que me vienen a buscar dos amigos, porque yo no sé si hubiera sabido desplazarme al resto de la ciudad. En la Oficina de Turismo es donde te pueden indicar y no hay carteles que te lo marquen como acudir a ella», criticó. Esta ciudadana dominicana tampoco podía orientarse mediante la red, ya que la conexión WiFi de las instalaciones «es bastante mala» y se sintió «muy perdida».

Por otro lado, Noelia, una joven zaragozana que acababa de bajar de un autobús tras cuatro horas de duración desde Barcelona, indicó que también la venían a buscar. «Lo que menos me apetece es estar bastante rato esperando un bus y otro tanto dentro de él hasta que llego a mi casa. Si el tranvía llegara hasta aquí, sería una solución bastante aceptable y mucho más cómoda», aseguró.

La segunda línea del tranvía

Este tema se está planteando en el Ayuntamiento de Zaragoza y en el Gobierno de Aragón, ya que el pasado lunes, el consejero de Movilidad, José Luis Soro, la concejala del mismo área, Teresa Artigas, y el gerente del Consorcio de Transportes de la ciudad, Juan Ortiz, debatieron sobre la creación de una segunda línea del tranvía que sea, al mismo tiempo, un cercanías que comunique Zaragoza con varias localidades aragonesas.

Por otro lado, en el 2016 el consistorio estudió la implantación de una segunda línea que vincularía la estación intermodal al resto de la ciudad, aunque este análisis se paralizó y parece que esta propuesta municipal, por el momento, no va a ser ejecutada en la capital.

No obstante, numerosos usuarios como José y María continúan pensando que esta sería «la bendición» al problema. «Si el tranvía te cogiera en la puerta y te llevara al centro sería un lujazo que otras ciudades ya disfrutan», señalaron. Estos ciudadanos alegaron que según el destino «hay que coger taxi sí o sí y es mucho más caro. Tal y como están las cosas, hay mucha gente que no se lo puede permitir», dijo.

Otras usuarias como Daniela y Emili, dos jóvenes chilenas que llegaban a Zaragoza de Barcelona, se vieron obligadas a coger un autobús en la avenida Navarra como medio más directo para llegar a su destino, el Casco Viejo. «Estamos un poco perdidas, no habíamos visitado la ciudad nunca y con internet no tenemos ningún problema», señalaron. Sin embargo, confesaron que con el tranvía «sería más cómodo» el viaje. Delicias ofrece la posibilidad de coger el cercanías hacia Miraflores, una opción que pocos conocen.

La opción de alquilar un coche también es demandada. Así lo han hecho este verano las sevillanas Elena y María, que se movieron con él por la ciudad, la provincia y los Pirineos tras recorrer parte de la península para llegar a Aragón. «Para nosotras es la mejor opción», subrayaron a su paso por Zaragoza.