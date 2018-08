«Estas fiestas de San Lorenzo son tremendamente ilusionantes»

– A menos de una semana para que comiencen las fiestas, ¿qué expectativas tiene este año?

– Las fiestas de San Lorenzo siempre contagian de ilusión y alegría, son unas fiestas tremendamente populares y este año se ven aderezadas por lo que ha supuesto el ascenso del Huesca a Primera división, que anticipó mucho antes un clima de ilusión, optimismo y autoestima en la ciudad que no se había producido nunca. Vienen marcadas por una presencia notable del club, con el lanzamiento del cohete anunciador, un momento de referencia. Son unas fiestas tremendamente ilusionantes.

– ¿Qué elementos destacaría de esta edición?

–La constante de las fiestas de San Lorenzo siempre se mantiene, son populares y en espacios públicos, donde la fiesta la hace la gente, no las instituciones. Es muy abierta. Siempre digo que las fiestas son el sello o la tarjeta de presentación de una ciudad y, en este caso, Huesca, como ciudad y capital de provincia, encuentra en sus fiestas una buena tarjeta de presentación. Resaltaría el nivel de conciertos de entrada libre o los actos tradicionales. Para mí, el día más importante es el 10, aunque el 9 también tiene una connotación importante. Por otro lado, está el lanzamiento del cohete anunciador por parte de la S.D Huesca. Y luego, en esa constante que tienen, es que son fiestas de acogida.

– ¿Y tienen pensado actualizar o revisar algunas de las tradiciones, como las mairalesas?

– No se me ocurrirá nunca entrar en ese debate. A las mairalesas las proponen las peñas recreativas y las asociaciones de vecinos y, por lo tanto, habrá mairalesas como elemento de las fiestas de San Lorenzo, siempre y cuando las entidades que las representan propicien que haya. Mientras haya personas que quieran participar de esta representación y la ciudad así lo entienda, yo no tengo nada que objetar.

– ¿Y la posibilidad de incluir danzantes femeninas?

–Eso le corresponde a la esfera privada de la propia agrupación de danzantes, con su normativa y con los criterios que ellos decidan. Yo, como alcalde, muestro absoluto respeto a sus decisiones.

– Este año ha habido una pequeña polémica a causa de los festejos taurinos, ¿Cuál es su enfoque?

–Hay toros porque el alcalde firmó un decreto, sacó un contrato, y hay toros porque yo quiero que haya toros. Vale ya de las polémicas, porque es algo que se alimenta de forma artificial. En el último pleno, el PP trajo una moción como ha hecho durante los últimos cuatro años, incumpliendo un acuerdo de hace muchísimos años entre todos los grupos políticos para que en el pleno de agosto no fueran mociones políticas y así no hubiera debates previos a las fiestas. Lo incumple y siempre trae los mismos temas. Huesca no vive ninguna polémica con los toros. Hay personas, una gran mayoría, que son partidarias de que en el modelo de fiestas esté la feria taurina, y hay otro grupo de personas que entienden que no. Hay un pacto de gobierno, en el cual participo, que habla de la progresiva desaparición, pero no de la prohibición de los toros. No hay saltos en el vacío, los modelos de fiestas no se cambian de hoy para mañana, y eso requiere de mucho consenso y de mucho acuerdo, máxime en las fiestas. Por lo tanto, niego la mayor, no hay polémica con la feria taurina, existe el mismo debate que en cualquier ciudad española con el tema de los toros y Huesca ha tenido en este mandato feria taurina. Huyo de ese adjetivo con el cual, alguno, muy interesadamente, crispa las fiestas porque quiere sacar un rédito político. Y considero que es una grave irresponsabilidad llevar a las fiestas las diferencias políticas. Estas se dirimen en los debates, en los plenos y en los posicionamientos de los grupos políticos, no hay que trasladarlo para nada a una imagen de ciudad, como son las fiestas. Por lo tanto, niego la mayor.

–Han pasado ya más de tres años de mandato, ¿cómo valora la relación con sus socios de gobierno?

–Yo siempre digo que, cuando firmas un pacto de gobierno, cedes en cuestiones que no tenías previstas en tu programa y, lógicamente, también impones a otras formaciones políticas lo que tú entiendes que es más prioritario. Somos tres grupos pero, antes, en el Ayuntamiento de Huesca, desde las primeras elecciones democráticas de 1979 hasta hoy, salvo en dos mandatos concretos, el de 1983-1987 y el de 2007-2011, todos se gobernaron o por bipartitos o por tripartitos. Entonces, no es que sea novedoso este mandato, es que siempre ha sido así. Que gobiernes en coalición quiere decir que hay formaciones políticas distintas, con identidades distintas, que se ponen de acuerdo en un marco programático básico para la ciudad. Lógicamente, hay allí diferencias y cuestiones que están plasmadas en un documento de pacto y otras que son sobrevenidas por la propia dinámica de la ciudad o por la vida política que hay que ajustar en ese acuerdo. Nosotros, como formaciones políticas, hemos mantenido estabilidad en el gobierno municipal, pero tenemos diferencias en cuestiones políticas y, en el pleno, así se han manifestado. Eso lo contextualizo en la más absoluta normalidad democrática. Somos tres formaciones y hay diferencias que se llevan dentro de la normalidad.

– Desde Huesca, ¿cómo ve al grupo municipal socialista de Zaragoza?

–Desde la distancia, considero que mis compañeros de Zaragoza entienden que la acción política que hacen es la que tienen que hacer. El partido, a pocos meses de las elecciones, celebrará unas primarias para elegir al candidato o candidata a la alcaldía. Espero que el PSOE en estas próximas elecciones municipales del 2019, en muchos municipios, también en Zaragoza, mejore sus resultados y consiga volver al Ayuntamiento de Zaragoza.

–En el pleno del miércoles salió adelante el contrato de limpieza con Valoriza, ¿qué le parece el final de este proceso?

Espero que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que me imagino que llegará en uno o dos años, dé la razón al equipo de gobierno. Es decir, un servicio esencial que tiene que gestionar un ayuntamiento, como es la limpieza viaria, y que en el pasado mandato el PP privatiza en pésimas condiciones para los trabajadores. Fue un escándalo qué salarios recibían. Llama la atención que eso, que es lo anormal, se convierta en lo normal y lo anormal y crítico sea que un ayuntamiento quiera gestionar bajo el espacio de lo público un servicio esencial. Eso contó con un recurso del PP y una resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, la cual acato y por eso sacó el ayuntamiento nuevamente a concurso. Pero confío en que el TSJA le dé la razón al ayuntamiento y dentro de unos años pueda ejercer el derecho que tiene a gestionar los servicios como políticamente considere. Estoy convencido de que Valoriza lo hará lo mejor posible, pero ese no es mi planteamiento político, que es la remunicipalización, que todavía no ha dicho el TSJA que estuviera mal hecha.

–Falta poco para que el Huesca comience su periplo en Primera, ¿Están contentos con este horizonte?

–El deporte, normalmente, es el mejor referente para promocionar cualquier ciudad. Huesca lo tuvo con el baloncesto, bajo el sello de una campaña de promoción que todavía se recuerda en muchos sitios y que se ha recuperado ahora, que es la magia. Quiero dejar claro que el ascenso del Huesca es mérito exclusivo del club, de la afición, del equipo técnico y de los jugadores. Nunca me voy a apropiar eso, sino simplemente reconocer el gran trabajo y el esfuerzo que se ha hecho para situarnos en la élite deportiva. Confío en que la gestión va a ser buena, ya que ha sido muy buena siempre en el plano deportivo y en el plano de club, envidiada por otros muchos equipos de España, y sin duda alguna es una excelente noticia para la ciudad.

– ¿Cómo se prepara la ciudad para recibir a los aficionados que visitarán Huesca?

–Somos un club modesto y una ciudad pequeña. Al mismo tiempo, eso ha despertado mucha simpatía en otros sitios. Estamos en un proceso de mejora, no solo el equipo con su campo de fútbol, sino la propia ciudad con obras que en los próximos meses van a ser importantes en la adaptación de todo el entorno. Ha habido un trabajo previo con gremios del transporte público para facilitar los tránsitos de la ciudad a los miles de personas que nos van a visitar. Y también ha habido contactos del ayuntamiento con los sectores privados del comercio y la hostelería, porque la sociedad tiene que estar preparada. También, la buena respuesta de la SD Huesca hacia las exigencias que la federación le impone en sus instalaciones, lo está haciendo bien y en un tiempo récord.

–¿Cómo espera que se desarrollen estas fiestas del 2018?

–Confío en que sean unas fiestas como lo han sido siempre, de encuentro, celebración y de alegría. Unas fiestas populares de calles y plazas, de charangas. Y, subrayo el concepto, de mucho respeto. Respeto a las tradiciones, a las instituciones y entre las personas. El ayuntamiento lleva un trabajo desde hace mucho tiempo de intervención de agresiones de cualquier tipo, concediendo seguridad al marco de las fiestas; que estas sean tremendamente respetuosas, todo el mundo tiene derecho a divertirse respetando al otro. Las fiestas siempre tienen que desarrollarse en el plano del máximo respeto.