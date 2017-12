Siente miedo. Y no lo puede evitar. «A mi padre le tuvieron que amputar las dos piernas por lo mismo», relata. Mariano Galicia es diabético, sufre obesidad mórbida y, como consecuencia, padece problemas de tensión y daños en su columna vertebral que le dificultan el día a día. La solución pasa por una operación, pero la lista de espera para una intervención de cirugía bariátrica, que es la que trata la obesidad, es tal que este aragonés acumulará, como mínimo, una demora de un año.

«En julio fui al médico y me incluyeron en la lista, pero el doctor me dijo que la cita para pedir las pruebas preoperatorias me la darían el año que viene. Después de eso, hay que sumar los meses que pasan hasta que te hacen dichas pruebas y, en último lugar, la operación. Imagínate. Ahí ya me dijeron que esto iba para largo y sé de gente que lleva más de dos años», cuenta.

Galicia entiende que el Salud priorice las cirugías relacionadas con el cáncer o patologías más graves, pero también reclama que su enfermedad «tiene derecho» a ser atendida. «He intentado adelgazar muchas veces y no lo consigo, así que mi solución pasa por operarme. Es la única vía de salida. Creo que un año ya es mucho tiempo únicamente para una cita de preoperatorio. Esto es una vergüenza», insiste. «Estoy padeciendo una enfermedad que entiendo que no es grave como un cáncer, pero debería haber más equilibrio entre pacientes y no haber tanta diferencia. De algún modo nos discriminan», reivindica.

El paciente, que tiene 58 años, será operado en el hospital Miguel Servet e insiste en que una diabetes tipo 2, derivada en obesidad, «se puede complicar de la noche a la mañana» y generar una situación «grave», como le sucedió a su padre. «Puede surgir una herida en un dedo que no se sabe dónde termina y hace que todo se adelante en mi cuerpo. Esta enfermedad merece mejor atención por parte del Salud. Con el antecedente de mi padre deberían tenerme más en cuenta», señala.

La lista de espera para una cirugía bariátrica no es algo nuevo en Aragón. El problema y las críticas por la espera vienen de lejos. Es una técnica muy demandada, ya que gracias a esta intervención el paciente puede perder hasta el 80% del peso y mejora notablemente la calidad de vida. Sin embargo, el gran retraso que hay hasta que se hace efectiva la operación deriva en que muchos afectados opten por las clínicas privadas para solucionar la situación.

Reclamación formal

«Si pudiera permitírmelo, acudiría, pero el problema es que no puedo y como yo mucha gente. Es una pena que tengamos derecho a una sanidad pública y cuando se necesita de verdad la tengamos en estas condiciones», dice Galicia, quien esta misma semana ya ha realizado su queja formal en la sede del Servicio de Atención al Paciente del Salud en el Servet. «Estoy desesperado. Esto me está afectando ya a los nervios ciáticos y el dolor es insoportable a veces. He empezado a trabajar ahora y me siento bien, intento llevar una vida normal, pero no se puede obviar que tengo un problema. Solo pido que se tenga en cuenta mi situación», comentó este paciente.