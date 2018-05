Estreno y fiesta para manitas

Do it yourself! La creatividad está de moda. Ayer, Puerto Venecia se metió de lleno en este espíritu, con una inauguración que se convirtió en una fiesta para todos los públicos. Un sarao para mancharse las manos y meterse en harina, del que participaron adultos y niños (por mucho que estos últimos fueran la excusa para acudir al evento). El estreno en cuestión era el de Milbby, que se precia de ser «la tienda de manualidades más grande de España», según explicaba el equipo del lugar. 600 metros cuadrados y 15.000 productos para dar rienda suelta a la creatividad. Craft, labores, niños, scrapbooking, repostería, bellas artes, modelismo, decoración... Todo un mundo que se sirvió en forma de talleres, como muestra de los cursos mensuales que el espacio utilizará en estas mismas áreas. «Nacemos con unas facultades creativas muy potentes que, cuando llegamos a adultos, no les damos importancia y las dejamos atrás, pero, si las desarrollamos, nos van a aportar muchísimo», explicaban los responsables del lugar. Así que ayer tocaba sacar de dentro al niño que llevamos dentro, y participar... ¡Venga!