El exconseller Lluís Puig critica la orden del ministro de devolver los bienes de Sijena

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

¡Que poca vergüenza tiene este señor! Los bienes no son de ellos.Si los restauraron fué por su cuenta y riesgo.Nadie les obligó a ello.No se por qué se rebota tanto este señor por una cosa que no es suya.Las piezas, señor; TIENEN QUE ESTAR EN ARAGÓN QUE ES DE DONDE SALIERON POR SI TODAVÍA NO SE HA ENTERADO.