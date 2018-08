El fallecido en Zaidín era un hombre de 77 años de Tarbes

La localidad oscense de Zaidín amaneció ayer envuelta en la misma aura de misterio con la que acabó la jornada anterior, cuando se conoció que un hombre había aparecido muerto en una cuneta de la carretera A-1241. Pero al menos se descubrieron más datos de la víctima que les permita indagar y ayudar en la investigación a la Guardia Civil de Tráfico, que se ha hecho cargo de la investigación. No se facilitó la identidad pero sí su edad, era un anciano de 77 años, y su procedencia, era natural de Tarbes (Francia). Pero lejos de aclarar más la situación de confusión, los habitantes de la zona aumentaron sus dudas: qué hacía a esas horas en esa carretera y cómo había llegado hasta allí.

Su identidad, conocida solo por la Benemérita, no se ha facilitado para no entorpecer la investigación, pero lo cierto es que lo único que tienen claro es que «no era vecino del pueblo». «Igual estaba por aquí haciendo turismo o quizá es uno de esos casos en los que es una persona mayor que anda desorientado, pero todo lo que se diga son conjeturas», explicó a este diario el alcalde de Zaidín, Marco Ibarz. Para él, la edad, conocida ayer, desmontó muchas de las hipótesis que circulaban por la localidad en las primeras horas. «En un primer momento pensamos que podía tratarse de un trabajador del campo que estos días recogen la fruta y por la noche se dedican a buscar caracoles con una linterna en la cabeza. Eso pasa mucho, pero claro, con 77 años, no da el perfil», argumentaba.

El cuerpo sin vida de este anciano de nacionalidad francesa fue hallado a las 3.00 horas en el kilómetro 22 de esta carretera por una persona que casualmente pasaba por allí. Nadie ya piensa que su fallecimiento se produjera en otro lugar y el cuerpo fuera depositado en esa cuneta con posterioridad. De hecho, los agentes descartaron esa hipótesis desde el primer momento. Aunque habría encajado con las múltiples especulaciones que estos días circulan por el municipio oscense.

Por ello, la Guardia Civil hizo un llamamiento a la colaboración ciudadana. Cualquiera que pueda aportar algún dato que facilite la investigación puede contactar con ella en el teléfono 062 o en cualquier cuartel.