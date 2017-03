Las familias se movilizan contra la demora de colegios en la zona sur

Las familias de Parque Venecia, Valdespartera y Arcosur, los tres barrios del sur de Zaragoza afectados por la carencia de equipamientos educativos, protagonizan hoy una concentración en la plaza de España para protestar por el bloqueo presupuestario en el Gobierno de Aragón que está demorando la construcción de colegios en la zona.

Educación ya confirmó a los vecinos de Parque Venecia que no dispondrán del centro en septiembre de este año, mientras que los plazos para el resto de barrios están en el aire, ya que sin presupuestos no se pueden iniciar las licitaciones ni el inicio de las obras. «Se están haciendo los trámites administrativos, pero necesitamos un acuerdo políticos. Nos encontramos en una situación muy complicada y creemos que si no se empieza ya, no se va a llegar», según explicaron ayer fuentes de las plataforma formada por las familias.

Consecuencias / «La situación ya no solo afectaría al Valdespertera III y Arcosur, sino que por efecto dominó también retrasará el diseño del Valdespartera IV. Este estaba diseñado como centro retorno, para ir acogiendo a los alumnos que se han tenido que ir del barrio ante la falta de colegios», añadieron.

Vecinos de Cuarte, quienes reclaman también la continuidad de las obras en el Cuarte III y la semana pasada ya protagonizaron una protesta, apoyarán la concentración de hoy en Zaragoza, a la que se unirán también partidos políticos, sindicatos y familias de la escuela pública.

Así, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fapar) advirtió que la falta de presupuestos «supondrá una paralización en los avances logrados en los últimos meses» debido a la no construcción de colegios «para los que ya hay niños matriculados en otros centros», indicaron.

Según el colectivo, que exigió la «inmediata aprobación» de los presupuestos en la comunidad, se trata de un problema «muy grave y muy serio» como para que los políticos «actúen con la irresponsabilidad que hasta la fecha vienen evidenciando», lamentó Fapar.

«No solo es el daño que se causará a la educación y a la escuela pública, sino también el descrédito y la desconfianza que seguirán incrementando en la ciudadanía quienes se dicen defensores de la educación y están demostrando que eso solo son palabras vacías para ellos», añadió la federación.