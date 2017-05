Las familias ya pueden pedir plaza en guarderías y aulas de 2 años

Las familias interesadas en solicitar una plaza en las guarderías dependientes del Gobierno de Aragón o en las aulas públicas de escolarización anticipada a los 2 años pueden hacerlo desde ayer y hasta el próximo el 25 de mayo.

Las solicitudes se deben presentar en los propios centros, las listas provisionales de admitidos se conocerán el 13 de junio y las definitivas el 26. El periodo de matrícula será del 27 al 29 de junio en los centros con aulas de 2 años y del 3 al 6 de julio en las guarderías.

El próximo curso contarán con el programa de escolarización anticipada 8 centros públicos de Aragón: Parque de Huesca, Pierres Vedel de Teruel, Calixto Ariño, Marcos Frechín, Hermanos Marx, Ciudad de Zaragoza, Parque Goya y Ramiro Solans.

Los tres primeros han contado ya este curso con aulas de 2 años gracias la proyecto piloto puesto en marcha por Educación. Todas las clases tendrán una ratio máxima de 18 alumnos.

Por su parte, el sindicato CGT instó ayer a Educación a que incluya el requisito de cercanía al centro en el proceso de escolarización de aulas de 2 años. La reclamación la hicieron tras una visita al Calixto Ariño (que ha tenido proyecto experimental), donde aseguran que «solo un tercio del alumnado continuará en el centro el curso que viene», aseguraron.

Según CGT, solo 6 de los 19 alumnos van a continuar en el centro el curso que viene. «El resto del alumnado no vive cerca del colegio», dicen. «El objetivo principal que se planteó la Administración con la apertura de estas aulas era animar a las familias a escolarizar a sus hijos en colegios con poca demanda actualmente. La normativa con la que este programa experimental se ha implantado no ayuda precisamente a cumplir este objetivo, ya que no prioriza a las familias que tienen su domicilio cerca del colegio», argumentaron.

CGT reclama modificar la normativa de admisión para que la cercanía al centro sea un criterio de importancia.