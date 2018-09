Felipe invita a Cambiar Huesca a abandonar el equipo de gobierno

La crisis de Gobierno en el Ayuntamiento de Huesca generada a causa de las denuncias por agresión sexual presentadas durante las fiestas de San Lorenzo encontró ayer un nuevo capítulo que elevó todavía más el tono de gravedad. El alcalde de la capital altoaragonesa, Luis Felipe, invitó a su principal socio en el consistorio, el grupo municipal de Cambiar Huesca, a abandonar el equipo de gobierno de la ciudad. Para ello, dio a la formación un plazo de 24 horas y destacó que, de no irse ellos, tomará él «la decisión». El primer edil consideró que «no se puede trabajar con falta de confianza, una vez que este grupo reconociera que se ha abierto una brecha con el PSOE. «Un alcalde no puede tener la desconfianza de sus socios. No he venido a serlo a cualquier precio», aseveró el primer edil.

Felipe dio a conocer esta ruptura con la formación en la corporación municipal momentos después de que Cambiar Huesca presentara lo acordado en la asamblea que celebró el miércoles y en la que decidió pedir la dimisión de la subdelegada del Gobierno, Isabel Blasco, por los casos de agresiones sexuales en las fiestas. Al respecto, concluyeron que ha habido una «cadena de mentiras» sobre este asunto, con un origen en este organismo gubernamental.

decidió el miércoles / Sobre la proximidad de ambas ruedas de prensa, el primer edil precisó que la decisión ya la había tomado el miércoles. Además, acerca del futuro de la corporación municipal, Felipe anunció que habrá una «remodelación». Al respecto, consideró que existen muchos organismos con gobiernos en minoría como el propio Ejecutivo autonómico de PSOE-CHA.

Por otro lado, desde Cambiar Huesca solicitaron que la comisión especial de investigación sobre el tema esté presidida por ellos, puesto que consideran que Felipe no puede ocupar este puesto al ser objeto de la investigación y el PP «ya tiene la sentencia hecha» sobre el tema antes de realizar este trabajo indagatorio, según fuentes de Cambiar Huesca, por lo que tampoco resultaría adecuado. Precisamente, ayer se aprobó la puesta en marcha de esta comisión sobre la gestión de la información acerca de las dos denuncias. En la votación, todos los grupos se mostraron partidarios menos Cambiar Huesca, que se abstuvo. El pleno municipal del próximo día 12 se encargará de la aprobación definitiva de esta comisión, cuya creación fue propuesta por el alcalde, tras lo que comenzará a contar un plazo de cinco días hábiles para que los portavoces de cada grupo comuniquen al primer edil los nombres de los integrantes y de los suplentes de dicho órgano. La comisión estará integrada por siete concejales: dos del PP, dos del PSOE, uno de Cambiar Huesca, uno de Ciudadanos y uno de Aragón Sí Puede.

El consistorio recordó ayer que las conclusiones a las que llegue no serán vinculantes y se presentarán como informe. Este, a su vez, será elevado al pleno si procede.

dimisión / Además de Cambiar Huesca, las Cortes de Aragón solicitaron ayer la dimisión de la subdelegada de Gobierno en Huesca por su «falta de transparencia» sobre la supuesta agresión sexual. Así lo solicita el Parlamento en una iniciativa presentada por el PP, apoyada por Podemos, CHA e IU y en la que también se pide el «adecuado cumplimiento de los protocolos de actuación para los casos de agresiones sexuales y violencia de género». Las Cortes instan al Gobierno de Aragón que solicite al de España que informe en el momento en el que tenga constancia de una agresión sexual o de cualquier tipo de violencia sobre la mujer «de forma transparente e inmediata, tanto a las instituciones como al conjunto de la ciudadanía». Asimismo, se insta al Ejecutivo autonómico a velar por el cumplimento de los protocolos para los casos de agresiones sexuales y de violencia de género.