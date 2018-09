Ferias Lanzuela critica al Ayuntamiento por exigir cumplimientos "imposibles"

La empresa Ferias Lanzuela, ganadora del concurso para la explotación del recinto Parking Norte previsto para las próximas Fiestas del Pilar y que a la postre ha renunciado a este cometido, critica al Ayuntamiento de Zaragoza por "exigir unos cumplimientos imposibles de realizar" y por haber provocado que "un muy buen proyecto" se haya hecho "inviable".

Son los términos que figuran en el comunicado que la empresa ha dado a conocer unas horas después de las declaraciones que ha efectuado el consejero de Economía y Cultura del consistorio, Fernando Rivarés, quien ha tildado de "inexplicable" y de "poco elegante" la decisión de la empresa una vez adjudicada la gestión.

"No podemos comprender -señala la empresa en su comunicado- cómo si el Ayuntamiento no tenía previstas unas medidas excepcionales para garantizar la ejecución del concurso, no desistió del procedimiento".

Argumenta la empresa, además, que "el principal factor" que le ha conducido a decidir la renuncia ha sido "la falta de concreción" sobre el procedimiento de autorización de licencias de montaje y funcionamiento de actividad, lo que a su vez ha derivado en que no sea posible cumplir la normativa autonómica para espectáculos públicos.