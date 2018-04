El Festival de Cine de Huesca podrá preclasificar para los Oscar en documentales

El Festival Internacional de Cine de Huesca podrá preclasificar para competir en los premios Oscar de Hollywood a la producción que obtenga a partir de la próxima edición en la categoría de cortometrajes documentales.

Según informa en un comunicado la organización del certamen, esta nueva distinción al festival de la Academia de Hollywood se suma a las ya obtenidas en ediciones anteriores que permiten la preclasificación automática de los cortometrajes ganadores en las categorías de producciones internacionales e iberoamericanas.

Estas fuentes señalan que este reconocimiento para las producciones documentales sólo lo ostentaban hasta el momento los Premios Goya y ZINEBI.

Desde la Academia de Hollywood, añaden las fuentes referidas, se ha valorado el trabajo realizado en los últimos años por parte del festival oscense.

Del mismo modo, se ha tenido en cuenta el palmarés reciente donde aparecen trabajos como "9 days from my window in Aleppo", que además se alzó como mejor corto en los Premios del Cine Europeo.

También se ha valorado la categoría de los jurados, donde destacan nombres como la Premio Nacional de Cinematografía Lola Salvador, la periodista Rosa María Calaf o los realizadores Guillermo García López y Judith Colell, entre otros.

Este nuevo aval supone una "excelente noticia" para el equipo directivo, "una distinción -subraya el director del festival, Rubén Moreno- por la que se lleva mucho tiempo trabajando y estamos muy orgullosos de que el trabajo de tantas personas y equipos a lo largo de toda nuestra historia siga dando sus frutos.

"Esto sólo nos reafirma en que se está trabajando en la línea correcta y que la internacionalidad del festival es incuestionable", añade Moreno.

Por otra parte, el Festival Internacional de Cine de Huesca, que celebrará el próximo mes de junio su 46 edición, prevé, además, la firma de un acuerdo con el Instituto Cervantes para la promoción y difusión de los cortometrajes tanto a nivel nacional como internacional.