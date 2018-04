Fira Barcelona dice que expulsó de Alimentaria a los promotores de jamón de Teruel por no ser expositores

Un ejemplo perfecto del baturrismo profundo de algunos del PAR. Se piensan que su marrullera forma de funcionar va a ser consentida en cualquier lugar del planeta. ¿Normas? Pa'los demás. Me pillan siendo un jeta y en lugar de callarme y tener una retirada honrosa monto el pollo y me presento como agraviado. No se puede ser más inutil salvo que se sea un profesional del disparate. Y lo peor es que éste "modélico" empresario es concejal y creo recordar también diputado. ¡Vaya nivelazo!. Si yo fuera el presidente del PAR lo expulsaba del partido de manera inmediata por inutil, jeta y tramposo. Pero en lugar de eso aún tienes gente que le da palmaditas en la espalda... Ya me imagino la escena. ¡Usted no sabe con quien está hablando...! Uffff que clase política más horrorosa nos toca soportar.