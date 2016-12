Fiscalía pide 4 años de cárcel para un narco detenido en la estación

Roberto B. S. no era un simple pasajero que utilizó, el 21 de septiembre, uno de los trenes AVE que une Sevilla y Zaragoza, según pudo detectar el perro especializado en la detección de sustancias estupefacientes que no dudó en ladrar en cuanto este joven pisó el andén de la estación Delicias de la capital aragonesa. A los hombros llevaba una mochila en cuyo interior había 1.088,31 euros de speed (anfetamina) y 5,37 euros de marihuana. Inmediatamente fue arresta do y las bolsas con polvos de color anaranjado y rosa enviadas al laboratorio para determinar qué tipo de droga era, así como su pureza, que variaba entre el 11,43% y 68,37%.

Una cantidad de speed que para la Fiscalía Provincial de Zaragoza no hay duda que iba a ser puesta a la venta por el procesado previo corte de la misma. Es por ello que pide que se siente en el banquillo y que sea condenado a cuatro años de cárcel. Pena a la que su abogado defensor, Joaquín Tortajada, se opone y presenta un informe forense en el que se corroboraría su toxicomanía. Junto a la droga, a Roberto B. S. se le intervinieron monedas de 1892 y 18 cartuchos de bala.