FSIE denuncia una «campaña» contra la concertada en redes sociales

Es triste que todos los años se utilicen los mismos argumentos para defender nuestra escuela pública, os recuerdo, que la escuela pública es de todos que todos la pagamos. Pero a mi me da rabia que para defender a mi escuela pública siempre haya que estar tirando por tierra a la concertada, me da la impresión de que mi escuela pública no funciona, porque cuando algo funciona muy bien, se resalta lo que funciona no se tira por tierra a lo demás. Y últimamente con lo público hay un refrán que dice (no hay mejor defensa que un buen ataque) y eso es lo que se esta haciendo constantemente. Yo no soy funcionaria porque no me he querido presentar nunca a ninguna oposición y eso no quiere decir que no sea una gran profesional. Creo que lo mismo pasará en todos los gremios, vamos creo yo, que también conozco algún funcionario que una vez aprobada la oposición se ha terminado prepararse y demás. Y conozco a muy buenos funcionarios, pero también conozco a muy buenos trabajadores que no han aprobado ninguna oposición. Hay que tener información y hablamos mucho sin estar informados.