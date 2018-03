Un ganadero secuestra a un pastor por negarse a denunciar falsamente

El equipo Roca de la Guardia Civil de Fraga detuvo el pasado 20 de febrero a un ganadero de 39 años, vecino de la Comarca del Bajo Cinca, que presuntamente encerró en su furgoneta a uno de sus pastores por negarse a denunciar falsamente a otro hombre que les había atropellado tres corderos, mientras estaban sin permiso en su finca. Al hombre le imputan la detención ilegal y coacciones a su empleado, así como las amenazas al autor del atropello, delitos por los que fue puesto a disposición judicial, quedando en libertad con cargos.

Los hechos, según informó el instituto armado, tuvieron su origen el pasado 31 de enero, cuando los agentes del puesto de Candasnos recibieron aviso por un atropello de ganado en Ontiñena.

Al llegar a la finca, comprobaron que, efectivamente, su propietario había arrollado a tres corderos con su tractor, mientras labraba la finca. El rebaño al que pertenecían estaba pastando en el lugar sin autorización, como reconoció el pastor ante las preguntas de los agentes.

Esa misma tarde, el patrón del pastor, presuntamente, le coaccionó para que denunciase ante la Guardia Civil y también en el centro de salud haber sufrido un intento de atropello por parte del agricultor.

Al no estar de acuerdo, el pastor, al parecer, le dijo al jefe que no iba a volver a entrar con el ganado en fincas donde no tuvieran permiso para estar. Y el patrón, «sin mediar palabra», le metió a la fuerza en la caja de su fugoneta, que no se podía abrir desde dentro, y comenzó a conducir de forma brusca por distintos caminos, con frenazos y maniobras agresivas, durante tres horas. Como consecuencia de estas maniobras, el pastor tuvo que ser atendido en un centro sanitario por diversas lesiones.

Ya en el mes de febrero, la patrulla de la Guardia Civil de Alcolea de Cinca tuvo que acudir a la finca agrícola de Ontiñena, al estar produciéndose unas amenazas al propietario de la misma por parte del detenido, con motivo del atropello de su ganado.

Tras tener conocimiento de todos los hechos, el equipo Roca de la Guardia Civil de Fraga procedió a detener al ganadero y a ponerlo a disposición judicial.

El caso volvió a poner de relieve las condiciones que tienen que soportar algunos pastores por parte de sus empleadores en Aragón. En Zaragoza, la Audiencia Provincial condenó a dos ganaderos de Torres de Berrellén a seis meses de cárcel por explotar a tres pastores marroquíes, sin descanso semanal y al cuidado de casi 2.000 cabezas de ganado. Fueron condenados además a indemnizar con cerca de 30.000 euros a sus tres exempleados.

En este caso los ganaderos fueron condenados por un delito contra el derecho de los trabajadores. Los cargos iniciales eran más graves, y les pedían hasta seis años de cárcel, pero durante el juicio no quedó demostrado que les obligasen a residir en una vivienda en deficientes condiciones sanitarias, como habían denunciado.