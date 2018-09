García Madrigal y Alegría abren la pugna por la Alcaldía de Zaragoza

En la semana en la que el actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Carlos Pérez Anadón, anunció que no volverá a ser el cabeza de cartel de las próximas elecciones municipales, dos de sus compañeros del partido han presentado oficialmente su candidatura: Pilar Alegría, actual consejera de Universidad, y Florencio García Madrigal, vicepresidente de las Cortes de Aragón. En la pugna también está la exconcejala en el consistorio, Carmen Dueso, que lo hará este próximo martes.

Una escenificación de candidatura, la realizada ayer por García Madrigal y Alegría muy diferente en las formas y en el fondo, salvo en que ambos sacaron pecho de ser socialistas y en las duras críticas realizadas a la gestión municipal «sin diálogo» de Zaragoza en Común (Zec). Eso, a pesar de que el alcalde Pedro Santisteve contó en su investidura con el voto a favor de PSOE y CHA.

ILUSIÓN /García Madrigal fue el primero en horario en presentar su candidatura a las primarias bajo el lema Zaragoza ilusiona. Quiso hacerlo en la sede del PSOE en la calle Conde Aranda de la capital aragonesa y rodeado de militantes de calle, sin caras conocidas. De hecho, se mostró como el candidato de las bases. «No soy un subalterno del edificio Pignatelli (sede del Gobierno de Aragón), ni de otro poder», destacó, mientras quería resaltar que es un candidato «al que le gusta la gente».

Durante el acto no dudó en recordar que los socialistas obtuvieron en 2015 el peor resultado electoral en el consistorio, con seis concejales, y ensalzó el proceso de primarias como fórmula para recuperar dentro del PSOE la democracia interna, «que no existe». «Era necesario que viniésemos a las primarias ligeros de equipaje, diciendo a viva voz que no hemos recibido ninguna aportación ni ningún compromiso de ningún tipo de poder», defendió García Madrigal, quien avanzó que no cabe la posibilidad de establecer un acuerdo entre las candidaturas. También resaltó que tiene modelo de ciudad y por ello presentó 74 iniciativas.

COHESIÓN/ Alegría eligió la calle que lleva el nombre del fundador del PSOE, Pablo Iglesias, en el Actur para presentar su candidatura. Llegó usando el transporte público, en concreto el tranvía, a un barrio en el que se encuentra la Agrupación Norte, que controla su rival Carmen Dueso. Fue presentada por el secretario general de la UGT Aragón, Daniel Alastuey, ante un centenar de militantes entre los que sí se encontraban caras conocidas. Entre ellas, el expresidente autonómico Ramón Tejedor, la consejera de Sanidad, Pilar Ventura; el diputado oscense Fernando Sabés y el exconsejero, Alfonso Vicente, entre otros

Bajo el lema Sumar para ganar, Alegría señaló: «Mi candidatura es colectiva y quiere sumar a los hombres y mujeres de este partido en un proyecto renovado, ilusionante y cohesionado». «No me presento a una batalla orgánica. Quiero unas primarias limpias. De mi boca no saldrá una descalificación a un compañero socialista porque perderá nuestro partido», recalcó.

Alegría reivindicó la figura de los alcaldes socialistas Ramón Sáinz de Varanda y Juan Alberto Belloch –no nombró a González Triviño–, así como la gestión de Javier Lambán en la DGA y de Pedro Sánchez en la Moncloa. «Nos falta Zaragoza», apostilló. La candidata hizo hincapié en que las familias trabajadoras son «las principales destinatarias» de su programa político porque son quienes llevan «años pasándolo mal con la fuerte crisis económica». «Los socialistas lo hemos pasado mal en España, en Aragón y en Zaragoza, y hemos tenido que hacer un ejercicio muy fuerte para reconocer los errores».