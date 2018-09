Gimeno cree que «está al alcance de la mano» cumplir con el déficit

El consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, aseguró ayer que cumplir el objetivo de déficit está «al alcance de la mano» con un «pequeño esfuerzo» y que los 24 millones de retención de créditos no afectarán a nada relevante, sino a partidas que no se pueden gastar ni aunque se quiera. Sin embargo, no aclaró a qué partidas puede afectar, porque las consecuencias de esas retenciones no son las mismas si se actúa en un mes o en otro porque depende de la ejecución de los presupuestos, y quizá no haga falta ya que los datos son mucho más favorables que en enero y esa retención no tiene que ver con la realidad actual de la comunidad.

Así lo indicó el consejero en una comparecencia en la Comisión de Hacienda para aclarar a petición del PP si se va a cumplir el déficit, teniendo en cuenta, dijo su portavoz, Antonio Suárez, que en mayo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) extremó la posibilidad de cumplimiento y el desajuste presupuestario se cifraba en el 0,57 % del PIB, es decir, en 216 millones de euros, y el objetivo de todo el año es del 0,4 %.

Además de cuestionar la credibilidad del consejero respecto al cumplimiento del déficit cuando no se ha conseguido en toda la legislatura, le exigió que concrete a qué partidas afectará esa retención de créditos de 24 millones de euros y se la elevará a los 40 millones que la Interventora General cifró para poder cumplir los objetivos.

Gimeno explicó que este mes se conocerán los datos de déficit de julio, y estará en torno al 0%, y eso es compatible con el cumplimiento de lo marcado para todo el año, muy ajustados, si bien la regla de gasto se cumplirá «por goleada» y el endeudamiento estará por debajo de lo permitido.

También aclaró que si el déficit se cumpliera con una retención de 40 millones la haría mañana mismo, pero apuntó que necesita más datos para estar o no de acuerdo con esa estimación.

El consejero, en este caso a solicitud de Podemos, insistió en que la merma recaudatoria por la reforma del impuesto de Sucesiones el año que viene no pasará de 20 millones de euros, ya que hasta mayo o junio las liquidaciones estarán afectadas por la ley anterior, y esa caída de ingresos se neutralizará con lo que se recaude con otros impuestos.

Además, afirmó que los ingresos que previstos para este año «se van a clavar» o en todo caso va a ser superiores, y en concreto en Sucesiones estimados en 149 millones de euros sin que la reforma le afecte «para nada», mientras que el de Transmisiones Patrimoniales está creciendo un 12%.

El portavoz de Podemos, Héctor Vicente, criticó el «baile de cifras» que se han dado respecto a la caída en la recaudación y al número de beneficiarios de una reforma que «perdona millones de euros a los grandes herederos de Aragón».