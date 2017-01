El Gobierno emplaza a Podemos a negociar el borrador con 258 millones más de gasto

El Gobierno de Aragón ha vuelto a emplazar hoy a Podemos a sentarse a negociar el borrador de presupuestos de 2017 que hoy ha presentado el Ejecutivo, un documento que incrementa el gasto no financiero en 257,8 millones de euros, principalmente destinados a los capítulos inversores.

Tres consejeros del ejecutivo (el de Presidencia, Vicente Guillén; el de Hacienda, Fernando Gimeno, y el de Vertebración Territorial, José Luis Soro) han comparecido en rueda de prensa para presentar el borrador, que a la vez estaba siendo remitido a todas las fuerzas políticas del Parlamento pero que "sólo" será pactado con las de la izquierda, según han reiterado los tres consejeros.

El borrador del gobierno prevé un gasto no financiero de 5.052 millones de euros, un 5,4 por ciento más que los 4.794 de 2016, recuperando así los niveles de gasto de 2012 y que, según Guillén, tiene dos objetivos fundamentales: consolidar la recuperación económica que lleve a la generación de empleo, y mantener la "vital importancia" de las políticas sociales, dando respuesta así a la "sensibilidad" de la izquierda de Aragón.

Es, por tanto, una propuesta que ideológicamente la pueden asumir "perfectamente" las cuatro fuerzas que apoyaron, en julio de 2015, la investidura del socialista Javier Lambán como presidente del gobierno aragonés.

Crece el presupuesto de prácticamente todos los departamentos, especialmente el de Vertebración Territorial (un 11,11 %), el de Educación y Cultura (un 8,39 %) y el de Economía (un 7,06 %), y la inversión pública (la que corresponde a los capítulos VI y VII) se incrementa en 5,87 %.

Las cuentas hacen una apuesta, según el Ejecutivo, por la vertebración territorial, con una mejora "sustancial" del 48,4 % para la financiación de las comarcas; suben un 13 % los fondos del INAEM para combatir el desempleo, y garantizan un incremento salarial del 1 por ciento para los empleados públicos, así como que éstos cobren el 25 % de la paga extra pendiente de 2012.

La mejoría de la situación económica, según ha dicho Gimeno, hace hoy posible que las políticas sociales se acompañen de inversión, pero el gasto social sigue incrementándose por encima del gasto no financiero.

Sanidad cuenta con 105,4 millones más (un 6,27 %) hasta 1.789, con partidas para el Hospital de Alcañiz (11,2 millones), el de Teruel (1,2), el centro de salud de Zuera (700.000), un plan de alta tecnología (16,9) o un nuevo plan de salud mental (5 millones).

En 69,7 millones se incrementan los presupuestos de Educación (un 8,39 %) hasta alcanzar los 901 para destinar 29,3 millones a infraestructuras educativas o 13,5 a becas de comedor y material curricular, y en 24,9 los de Ciudadanía y Derechos Sociales (un 6,95 %) para llegar a 384, de los que 46,6 serán para la renta básica y el IAI y 90,6 para dependencia.

El documento prevé 7 millones de euros para alquiler social, 10 para rehabilitación de vivienda, 5,6 millones para el Instituto de la Juventud, 20,3 para fondos de investigación e innovación (un 65 % más), y 103,7 para políticas de empleo -incluidos 33 para planes de formación, 31 para programas de empleo y 14,5 para escuelas talles y talleres de empleo-.

Incluyen una apuesta por la vertebración del territorio, con 59,5 millones para las comarcas; 18 para el Fondo de Cooperación Municipal; 60 para el FITE; 9,2 para turismo; 8,2 para obras del ciclo del agua, o 16,2 para el operativo de prevención y extinción de incendios.

Y otra por la ciudad de Zaragoza, al incluir 5 millones para el fondo de capitalidad, 13 para convenios de servicios sociales y 6 millones para becas de comedor.

Asimismo, se prevén 4,5 millones para justicia gratuita (66 % más); 8 para un plan de administración electrónica; 3,9 para la renovación de 17.000 equipos informáticos; 13,5 para la inversión en industrias agroalimentarias, y un aumento de cinco millones para cultura.

En el lado de los ingresos, Gimeno ha insistido en que estos vuelven a ser "realistas" y evitarán que, como sucedía en 2015, haya facturas sin pagar en los cajones.

Se prevé un incremento del 4 % en ingresos no financieros, hasta 4.613 millones. Por financiación autonómica, Aragón podría recibir 3.256 millones, pero esta cifra no se podrá confirmar hasta que no se aprueben los presupuestos generales del Estado.

El borrador incluye una previsión de ingresos por impuestos directos de 1.456,6 millones (un 9,64 % más) y de 1.927,7 por impuestos indirectos (un 3,76 % más).

Con estos datos, Gimeno ha insistido en que éste es un "buen documento para sentarse a hablar" antes de su presentación en las Cortes de Aragón, porque una vez registrado el proyecto de ley, es "imposible" la negociación real, en tanto en cuanto la ley impide el trasvase de partidas entre diferentes departamentos una vez aprobadas las cuentas inicialmente.

Ha añadido que, es un presupuesto "mejorable" pero "imbatible", porque recoge "prácticamente todos" los compromisos que adquirió Lambán en su investidura.

También Soro ha apelado a la responsabilidad de Podemos con un "especial" llamamiento para que no se pongan en riesgo las grandes políticas que, a su juicio, consolidó el cambio que se produjo en julio de 2015 con la investidura de Lambán.

Guillén ha precisado, por otro lado, que el ejecutivo no se ha marcado un plazo para esta negociación y para presentar un proyecto de ley, aunque lo que sí que está claro es que o las cuentas se pactan con la izquierda "o la prórroga continuará".