Grandes sonrisas y modelos menudos

C on esa sonrisa puesta, no se les resiste ningún escenario. Por algo son los finalistas de la Pasarela Infantil El Caracol, que celebró ayer su final en el centro comercial zaragozano. Hasta allí llegaron los 18 semifinalistas elegidos entre 400 aspirantes. Dispuestos a mostrar tendencias (con las colecciones de la firma Canicas), ante un jurado que integraron el modelo internacional (y aragonés) Jorge Zumeta, el presidente de los comercios del Caracol, Miguel Ángel Compadre, la maniquí Raquel Ruiz, Emma Louise Mill y Carmen Fortín (de New Link y Grito Visual), y los ganadores de este certamen en el 2016, Gisela Giménez e Iván Gracia. En la organización, anduvieron Gloria Laguarda y Pedro Gómez, de Globe. Y, presentando el sarao, Begoña Abad, presidenta de la Asociación de Comerciantes de la Zona Centro. Tras los desfiles y las actuaciones, llegó la deliberación. Hasta la mismísima Minnie acudió a escuchar el veredicto final. Ingrid Carrión Ramírez, de 12 de años, y Hugo Cañada Ibáñez, de 10, se convirtieron al fin en los ganadores de esta edición. Y en imagen del certamen en el 2017. Enhorabuena.