Un grupo anarquista reivindica la cadena de envíos de cartas bomba

La cadena de envíos de cartas bomba a cuatro oficinas de Generali Seguros y a la Cámara de Comercio Italiana de la capital aragonesa ha sido reivindicada por un grupo anarquista. En una misiva, enviada a EL PERIÓDICO, los responsables de estos ataques –cuya identidad no se ofrece por petición de la Brigada de Información de la Jefatura Superior de Policía de Aragón que mantiene abierta la investigación– justifican sus acciones porque «el negocio de los seguros es ejemplo del absurdo capitalista», además de resaltar que «son odiados por sus engaños».

Asimismo, lamentan el «susto» de quienes abrieron los sobres. «Entre las mentiras que dirá la Policía estará que pudimos dañar a los empleados de las oficinas y a los de correos. O dirá incluso que quisimos dañarlos adrede pero ambas cosas son falsas», apuntan.

PELIGRO

De hecho, hacen mención a las instrucciones que se incluían en los paquetes para afirmar que «nadie corrió ningún peligro». La caja llevaba un papel visible en el que se ofrecían tres indicaciones: «1. Déjalo sobre la mesa. 2. Sal a la calle. 3. Llama a la Policía». «Si verdaderamente quisiéramos matar o herir no habríamos plantado el reloj, eso lo saben», añaden los autores de la carta que insisten en que «la metralla iba dirigida a procurar daños a computadores, etc, en la mesa».

Junto a esta carta, el grupo incluye un documento en el que critica al sistema por llevar a cabo una serie de detenciones y acusaciones formales contra grupos anarquistas internacionales «dependientes exclusivamente de si el fiscal o el juez (sic) de instrucción le resultan atractivas las elucubraciones policiales, con eso les basta».

«No creemos que los anarquistas señalados hayan sido elegidos al azar» aseveran, a la vez que revelan que les «parte el corazón ver que compañeros ajenos a nuestras acciones y a nuestra historia hayan sido encarcelados y quizás acaben condenados». Todo ello responde, según los responsables de esta carta, a que «el mensaje a la plebe ha de quedar bien fijado: no es posible el sueño revolucionario y menos aún plasmarlo, hay un marco de lo permitido y no podemos sobrepasarlos, so pena de pagar la osadía».

Con esta reivindicación, la Brigada de Información de la Policía en Zaragoza ha confirmado las hipótesis que barajaban sobre la autoría de índole anarquista de estos ataques terroristas. En la investigación también participan agentes de la Comisaría General de Policía Judicial con sede en Madrid.

OLEADA

La entrega de las cartas bomba se produjeron en dos días diferentes, el 13 y el 14 de noviembre. La mayor parte se recibieron el primer día. La mensajería, entregada por Correos, llegó a la Cámara de Comercio de Italia, situada junto a la calle Josefa Amar y Borbón, sobre las 12.30 horas.

A partir de ahí comenzó una cadena de envíos a sedes de Generali Seguros distribuídas por la ciudad y, concretamente, en las calles y avenidas, San José, Coimbra y Pablo Gargallo. En dos de ellas, los especialistas en desactivación de artefactos, Tedax, explosionaron los objetos que contenían metralla (clavos, arandelas y tornillos, entre el diferente material). Los perros de la Unidad de Guías Caninos habían detectado en ambos la presencia de material explosivo.

La cuarta entrega fue a un oficina de esta aseguradora, situada en la avenida Duquesa Villahermosa, se podujo al día siguiente, puesto que la oficina estaba cerrada el día elegido por el grupo anarquista para llevar a cabo su ataque a entidades italianas de la ciudad. Todas ellas tenían como remitente un número inexistente de la calle Virginia Wolf de Zaragoza.