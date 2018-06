Grupo San Valero integra la FP con la formación universitaria

Formación Profesional Plus Plus (FP++) es el nuevo «modelo innovador» de Grupo San Valero que pretende dar una continuidad a los estudiantes «para que no se queden solo en la FP» y puedan proseguir con una formación de carácter universitario, así como con una mayor especialización que se adapte a las necesidades actuales del mercado y, por ende, que mejore su empleabilidad.

Esta oferta educativa, que se ha presentado esta semana a cargo del director general del Grupo San Valero, César Romero, está compuesta por 18 títulos formativos: Administración y Gestión, Finanzas, Informática, Electricidad, Mecánica, Transporte, Edificación, Actividades Físicas e Imagen y Sonido. Todos ellos otorgarán a los alumnos la titulación de experto o especialista y podrán iniciar un plan de carrera integrándose en una empresa.

Desde Grupo San Valero han querido crear una oferta académica diseñada para dar una respuesta ágil a lo que las empresas demandan actualmente, según ha explicado Romero en el acto de presentación de FP++. Por ello, este plan de formación ha contado con la colaboración de empresas de los diferentes sectores con el objetivo de «crear perfiles profesionales que permitan al alumno formarse en aquello en lo que va a trabajar luego», apuntó Romero.

En este sentido, el proyecto surge «para dignificar la formación profesional, ya que políticos y ministros hablan bien de ella pero, en la realidad del egresado una vez finalizada, no tiene el prestigio que debería y parece que se sitúa en un segundo nivel», subrayó el director general.

FP++ surge también para dar respuesta a las demandas del alumno, pues el perfil del estudiante ha cambiado en los últimos años. Según consideró la directora del Centro San Valero, Rosa Bartolomé, «antes buscaban formarse para conseguir un trabajo estable y, sin embargo, hoy en día, lo que buscan es la formación continuada y tener actualizadas las competencias».

Con este programa, el alumno, una vez que finalice el ciclo formativo de Grado Superior, podrá completar su formación con una titulación propia universitaria con reconocimiento de créditos a Grado Universitario, además de combinar trabajo y formación desarrollando su carrera profesional en paralelo con la formación académica, ha explicado Romero.

Con ello, la diferenciación de este programa formativo radica en la oferta de dos pluses: universidad y empresa, con el fin de “ofrecer competencias universitarias adaptadas a perfiles emergentes que necesitan las empresas”, destacó.

Este proyecto cuenta con la participación de cuatro de las cinco entidades educativas de Grupo San Valero. Estos son el Centro San Valero, CPA Salduie, SEAS Estudios Superiores Abiertos y la Universidad San Jorge.