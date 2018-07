La Guardia Civil busca al autor de la violación a una menor en Binaced

La violación de una joven de 17 años durante las fiestas de Binaced empañó ayer el transcurrir de unos festejos que su ayuntamiento en pleno acordó suspender por respeto a la víctima y para dar el mensaje de que estos actos no tienen cabida en este municipio de la comarca del Cinca Medio (Huesca). El autor está siendo buscado por la Guardia Civil en un operativo especial de búsqueda.

Esta agresión sexual se produjo, según fuentes consultadas por EL PERIÓDICO, sobre las 5.30 horas de madrugada en las afueras de la localidad a la que había acudido la joven, junto a unos amigos, para disfrutar de la fiesta, ya que no reside en dicho municipio. La menor fue abordada por el sospechoso cuando ella estaba sola en un campo de árboles frutales cercano, a donde había ido por una urgencia. La agredió sexualmente con tal violencia que le provocó lesiones. Ambos no se conocían de nada y la joven no fue drogada con ninguna sustancia que la pudiera haber sometido. La denuncia la interpuso ante la Benemérita, tras ser atendida por los sanitarios, como marca el protocolo de atención de este tipo de víctimas.

Tras conocerse la comisión de esta agresión, el consistorio de Binaced celebró un pleno urgente. En él, todos los miembros de la corporación capitaneados por el alcalde Juan Latre, quisieron expresar su «condena por la agresión denunciada y manifestar la más absoluta repulsa para con este tipo de brutales acciones», además de suspender los actos festivos programados para el día en el que acababan. Además, en nombre de la corporación municipal y de todos los binacetenses, el ayuntamiento quiso ofrecer su «más sincero apoyo» a la víctima y a sus familiares. Para informar de ello, el primer edil emitió un bando municipal.

Las muestras de solidaridad hacia la víctima y de rechazo por los ocurrido no tardaron en llegar desde la Asamblea 8M Aragón y la Asamblea 8M de Huesca y el Colectivo Feminista del Somontano. Desde el colectivo que aglutina a este movimiento a nivel autonómico quisieron mostrar «todo nuestro apoyo a la mujer agredida en las fiestas de Binaced y a su familia». «Queremos decir alto y claro que si nos tocan a una, respondemos todas», afirmaron.

Asimismo, hicieron un llamamiento para que si alguien tiene algún dato que pueda ayudar a identificar al presunto autor de la agresión «sería de gran ayuda».